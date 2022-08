Żabka: Tańsza kawa dla klientów z własnym kubkiem

– W Żabce promujemy odpowiedzialne zachowania i wspieramy klientów w podejmowaniu świadomych i dobrych decyzji. Dlatego zachęcamy do przychodzenia do Żabki po kawę z własnymi kubkami. Są one jednym z rozwiązań, dzięki którym możemy mieć bezpośredni wpływ na minimalizację produkcji odpadów. Promocyjna cena jest dodatkową zachętą do tego, aby możliwość zamówienia kawy we własnym kubku powoli stawała się dobrym przyzwyczajeniem – mówi Jarosław Serednicki, dyrektor marketingu w Żabka Polska.