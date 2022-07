Żabka testuje w pełni elektryczny pojazd dystrybucyjny Scania

Od 26 lipca br. sieć Żabka rozpoczęła testy elektrycznego pojazdu ciężarowego Scania 25P, za pomocą którego będzie dostarczany towar do sklepów zlokalizowanych na terenie Warszawy i okolic. Obejmują one możliwość sprawdzenia kompleksowego rozwiązania transportowego, które oferuje Scania – wraz z pojazdem elektrycznym Żabka otrzyma od partnera także mobilną ładowarkę.

Czym jeździ Żabka?

Scania 25P B4X2NB to elektryczny pojazd ciężarowy o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 19 ton. Zeroemisyjny napęd elektryczny pozwala na pokonanie jednorazowo do 250 km. Samochód posiada pakiet 9 baterii o całkowitej pojemności 300 kWh, których naładowanie zajmuje mniej niż 100 minut. Ponadto baterie są ładowane podczas jazdy w wyniku rekuperacji. Pojazd pracuje zarówno ciszej, jak i w sposób bardziej przyjazny środowisku niż typowe pojazdy ciężarowe. Dzięki temu może być użytkowany m.in. w tzw. zielonych strefach, a także wykonywać więcej operacji transportowych w nocy, co skutkuje odciążeniem infrastruktury drogowej w ciągu dnia. Dodatkowo kabinę pojazdu zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy w mieście – jest ona nisko zawieszona, co zapewnia znakomitą widoczność na zatłoczonych ulicach. Pojazd ma więc bezpośredni wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców miast, a dzięki takim rozwiązaniom jak: zaawansowany hamulec awaryjny, elektrohydrauliczny układ kierowniczy, wspomaganie uwagi kierowcy, ostrzeżenie przed opuszczeniem pasa ruchu, czujniki wykrywające pieszych i rowerzystów czy system kamer 360°, podwyższa także komfort pracy kierowców. W konsekwencji auto zapewnia franczyzobiorcom Żabki najwyższą jakość obsługi.

Wraz z pojazdem Żabka otrzyma także od Scania mobilną ładowarkę DC Plug Charger Go, opracowaną przez firmę Ekoenergetyka-Polska S.A. Ładowarka może być wykorzystywana do ładowania wszystkich pojazdów elektrycznych (150-1000V) i posiada funkcję regulacji mocy ładowania.