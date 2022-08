Żabka to już 8,5 tys. sklepów. Sieć obecna także na wsiach

Aktualnie z Żabką współpracuje ponad 7 200 franczyzobiorców. Sieć stara się upraszczać ich pracę, rozwijając narzędzia cyfrowe oraz optymalizując procesy związane z prowadzeniem sklepu.

- Kontynuujemy nasz rozwój – nie tylko otwieramy kolejne placówki, ale też inwestujemy w nowe formaty sklepów, doskonalimy ofertę franczyzową oraz innowacyjne rozwiązania. Nasza sieć liczy już ponad 8500 sklepów, a nowe placówki uruchamiamy w miejscach, które pozwalają nam być jak najbliżej klientów. W portfolio mamy różne typy sklepów: w biurowcach, punktach tranzytowych, lokalizacjach trafficowych czy na stacji benzynowej – mówi Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Żabka także na wsiach

Żabka otwiera swoje placówki nie tylko w aglomeracjach i dużych miastach, ale też w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. W wielu z nich wcześniej nie było Żabki – tak, jak w Boguchwałowicach (woj. śląskie), gdzie zlokalizowany jest 8500 sklep. Boguchwałowice to wieś oddalona ok. 35 km od Katowic. Mieszkają tu 752 osoby, co oznacza, że aktualnie jest to najmniejsza miejscowość, w której uruchomiono sklep sieci Żabka. Franczyzobiorca Mateusz Karcz jest zadowolony z takiej lokalizacji.

- Niewielka miejscowość to zaufani i stali klienci, którzy budują lokalną społeczność. Z drugiej strony mój sklep położony jest przy dość ruchliwej trasie, drodze przelotowej pomiędzy ważnymi miastami województwa, w bliskiej odległości od popularnego zalewu. W tym upatruję dużą szansę na powodzenie mojej Żabki i liczne odwiedziny klientów i turystów – przyznaje Mateusz Karcz.

Nowe formaty sklepów

W portfolio Żabki są różne formaty sklepów. W pierwszej połowie tego roku Żabka zadebiutowała z automatem vendingowym w jednym z prywatnych szpitali w Warszawie, a także zaprezentowała zupełnie nowy koncept – wyspę handlową dla galerii handlowych. Jak co roku, sieć otworzyła także sklepy sezonowe – w czasie wakacji działa 90 placówek w miejscowościach turystycznych. W Polskę ruszyły również mobilne Żabki, które pojawią się m.in. na koncertach Męskiego Grania w 8 miastach Polski.

Uzupełnieniem oferty sieci są bezobsługowe sklepy autonomiczne – aktualnie działa już 50 Żabek Nano, czyli placówek wspieranych przez sztuczną inteligencję, co czyni Grupę Żabka największą w Europie siecią sklepów autonomicznych.

Żabka usprawnia pracę franczyzobiorców

Jednocześnie sieć dokonała wielu inwestycji w rozwiązania technologiczne, mające usprawnić pracę franczyzobiorców. W Smart Żabce działającej przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu testuje np.: czujniki zalania, automatyczny pomiar temperatury w sklepie, pomiar zużycia energii czy komunikację na słuchawki. Rozwiązania te uwalniają czas franczyzobiorców, pozwalają skupić się na obsłudze klienta, a przy tym są przyjazne planecie. Po przeanalizowaniu wyników, Żabka planuje wybrać najbardziej efektywne rozwiązania i zaadaptować je w większej liczbie placówek.

W pierwszej połowie tego roku, we wszystkich Żabkach, zostały także zainstalowane dualne kasy samoobsługowe – co czyni Żabkę jedną z największych sieci z liczbą kas samoobsługowych w Europie.

Sieć logistyczna w rozbudowie

Żabka cały czas rozwija również sieć logistyczną – k. Radzymina pod Warszawą buduje jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie magazynów w tej części Europy. Dzięki zastosowaniu odnawialnych zeroemisyjnych źródeł energii, tj. paneli fotowoltaicznych na dachu i jednostek trigeneracji, magazyn będzie w 100% samowystarczalny w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną.

W czerwcu br. Żabka weszła w kolejny etap działań zmierzających do uruchomienia obiektu – rozpoczęła rekrutację pracowników. Dzięki tej inwestycji pracę w regionie znajdzie ponad 600 osób – zatrudnionych bezpośrednio przez Żabkę lub we współpracujących z nią firmach.

Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem najszybciej rozwijającej się sieci sklepów typu convenience w Polsce i jednym z najbardziej dynamicznych formatów na świecie, otwierając ponad 4000 nowych sklepów w latach 2016-21. Około 15,5 miliona konsumentów mieszka nie dalej, niż 500 m od najbliższej Żabki.