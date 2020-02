Żabka w 2,5 miesiąca otworzyła 100 sklepów. Zamierza podwyższyć przychód gwarantowany

18 grudnia 2019 sieć Żabka uruchomiła 6-tysięczny sklep w Polsce. Obecnie ma ich 6100. Oznacza to, że w 2,5 miesiąca sieci przybyło 100 sklepów. W grudniu sieć współpracowała z ponad 4,2 tys. franczyzobiorcami. Obecnie jest ich blisko 4500. Oznacza to, że w ciągu 2,5 miesiąca spadła liczba franczyzobiorców, którzy prowadzą w sieci więcej niż 1 placówkę.

Od marca 2020 roku sieć zamierza podwyższyć gwarantowany przychód netto z 15 do 16 tys. miesięcznie niezależnie od obrotu oraz wydłużyć okres jego pobierania przez franczyzobiorcę z 6 do 12 miesięcy. Jak zapewniają przedstawiciele sieci jest to poduszka finansowa, która przydaje się jedynie 5 proc. franczyzobiorców. 95 proc. z nich osiąga wyższe przychody już po 3. pierwszych miesiącach współpracy. Alfred Kubczak, dyrektor ds. korporacyjnych Żabka Polska powiedział, że poprawa warunków współpracy nie jest związana z doniesieniami medialnymi, że franczyzobiorcy Żabki po zakończeniu współpracy borykają się z zadłużeniem wobec urzędów skarbowych i ZUS, a już wcześniej zaplanowaną reakcją na zmianę otoczenia ekonomicznego, rosnących wymagań rynkowych kandydatów na franczyzobiorców i efektem rosnących wyników sklepów.

W sieci jest blisko 3 tys. franczyzobiorców, którzy są związani z Żabka ponad 3 lata - pochwaliła się sieć na konferencji prasowej.

Poniżej 8 proc. franczyzobiorców odeszło z sieci w 2019 roku, z czego połowa z nich zakończyła współpracę na minusie finansowym w rozliczeniach z Żabką. Wskaźniki rozstań z siecią są podobne nie tylko dla 2019 roku, ale także dla poprzednich lat. Obecnie toczy się kilkadziesiąt spraw z powództwa Żabka Polska wobec franczyzobiorców, których saldo rozliczeniowe było ujemne. Nie toczy się natomiast żadne postępowanie z powództwa franczyzobiorcy wobec Żabka Polska - zapewnili przedstawiciele sieci.

Z dodatnim saldem współpracę z Żabką zakończyły franczyzobiorczynie, których informacje stały się podstawową krytycznych artykułów. Współpracowały z siecią odpowiednio 2 i 4 lata - poinformował Adam Manikowski, wiceprezes ds. operacyjnych Żabka Polska.

Przedstawiciele sieci wskazali, że w każdym momencie umowa franczyzowa może zostać wypowiedziana przez obie strony z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Integralną częścią umowy jest weksel in blanco, bo jak wskazują przedstawiciele sieci, franczyzobiorca otrzymuje do prowadzenia sklep o wartości 300 tys. zł, z towarem o wartości 120 tys. zł, przy własnym zaangażowaniu finansowym na poziomie 5 tys. zł.

W 2019 roku firma otworzyła 650 nowych sklepów i zmodernizowała ok. 1,6 tys. placówek. Dziennie w sklepach Żabka przeprowadzanych jest 2,4 mln transakcji, a 12 mln Polaków ma do Żabki bliżej niż 300 metrów. Sieć oferuje w całej Polsce zunifikowany asortyment i ceny z wyjątkiem cen na produkty świeże: owoce i warzywa.