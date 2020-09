Żabka w cztery lata podwoiła liczbę placówek. Szuka pracowników do działu ekspansji

fot. Żabka

Żabka tylko w ubiegłym roku otworzyła ponad 650 sklepów. Sieć dużą wagę przywiązuje do lokalizacji, bo to jeden z kluczowych aspektów wpływających na decyzje zakupowe klientów. Z tego powodu rozwija departament ekspansji, aktualnie poszukując 20 nowych przedstawicieli w całej Polsce. Nowe sklepy poszukiwane są przez przedstawicieli Żabki, którzy korzystając z pomocy sztucznej inteligencji mogą szybko ocenić potencjał sprzedażowy placówki, a nawet przewidywaną liczbę klientów.

– Lokalizacja sklepu to jeden z najważniejszych czynników wpływających na decyzje zakupowe klientów, dlatego dla Żabki to jeden ze strategicznych obszarów, które sukcesywnie rozwija. Aby móc osiągać cele, które są niedostępne dla innych sieci na rynku nasz dział wspierany jest przez zespół analityków oraz unikatowe narzędzia technologiczne, dzięki którym mogliśmy nie tylko zwiększyć jakość naszych lokalizacji, ale przyspieszyć rozwój sieci otwierając 2 placówki dziennie. Dodatkowo poszerzyliśmy spectrum naszych lokalizacji o sklepy sezonowe, sklepy kontenerowe, zaczęliśmy otwierać sklepy w przejściach podziemnych, warszawskim metrze oraz dworcach PKP – mówi Waldemar Lisiewicz, dyrektor ds. ekspansji w firmie Żabka Polska.

Dział ekspansji Żabki obejmuje obecnie ok. 90 osób, zdecydowana większość z nich pracuje w regionach poszukując atrakcyjnych lokali pod wynajem sklepu. – Poszukujemy ambitnych ludzi, którzy chcą się rozwijać i praca w ekspansji jest dla nich pasjonująca. Oferujemy im unikalną możliwość budowania największej sieci convenience w Europie Środkowo-Wschodniej – dodaje Waldemar Lisiewicz.



Transformacja cyfrowa, pozwoliła na stworzenie unikatowych rozwiązań wspierających m.in. analizę lokalizacji branych pod uwagę, podczas wyboru miejsc na nowe sklepy. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia szybkiego rozwoju sieci, bliskości klientów, ale także nowych franczyzobiorców, którzy atrakcyjne lokalizacje wskazują jako olbrzymi atut sieci, wpływający bezpośrednio na przyszłe zyski. Obecnie w Żabce sztuczna inteligencja wspomaga wybór każdej nowej lokalizacji i analizuje w jednym czasie olbrzymią ilość danych. De facto sieć ma możliwość przeanalizowania każdej potencjalnej lokalizacji w Polsce pod kątem kilkuset parametrów, dzieje się to w kilka minut i wymaga dużo mniejszego zaangażowania ludzi. W efekcie Żabka może lokować sklepy w niewielkich odległościach od siebie, zapewniając im rentowność. Wynika to ze szczegółowego badania przepływu klientów, rozwoju konkurencji czy potencjału zakupowego w sąsiedztwie. W ten sposób zbadano ponad 8,5 miliona lokali, wybierając najlepsze z nich.

Sieć rozwija także zespół swoich przedstawicieli w całej Polsce i poszukuje 20 partnerów, którzy będą odpowiedzialni za nowe lokalizacje. Aktualnie firma szuka osób z doświadczeniem w pracy w tym zawodzie lub w branży nieruchomości w całej Polsce, a w szczególności w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Rybniku, Ostródzie, Lublinie i Opolu.