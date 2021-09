Żabka w loterii TransAKCJA Visa dla franczyzobiorców rozda nagrody za pół mln zł

Żabka we współpracy z Visa zaprosiła ponad 6000 franczyzobiorców do udziału w loterii TransAKCJA Visa. W puli znalazło się ponad 6100 nagród o łącznej wartości ponad 500 000 zł. Samochód Toyota Aygo, czyli jedna z nagród kwartalnych, właśnie trafił do rąk franczyzobiorczyni Żabki z Wielkopolski.