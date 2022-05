Żabka w nowej spółce

W grudniu 2021 r. w Warszawie przy ulicy Towarowej zarejestrowano spółkę pod nazwą ZOLSFORT INVESTMENTS. 100 proc. udziałów należało do VISTRA SHELF COMPANIES. Kilka dni temu jedynym wspólnikiem tego podmiotu została spółka Żabka Polska, a prezesem zarządu została Joanna Simonowicz (Head of Mergers and Acquisitions w Żabka Polska).

Sieć sklepów Żabka definiuje siebie jako kompleksowy ekosystem convenience, którego celem jest upraszczanie ludziom życia. - Towarzyszymy konsumentom w każdym momencie dnia, oszczędzając ich czas oraz dając możliwość szybkich zakupów spożywczych, ciepłego posiłku w drodze, nadania paczki, wypłaty gotówki, czy skorzystania z dietetycznego cateringu. Jesteśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce, z której usług korzysta dziennie blisko 3 mln klientów. Działamy w formacie, który w centrum stawia klienta, a także szybką i wygodną możliwość realizacji jego potrzeb - podaje Żabka.

Plany rozwoju Żabki są ambitne. Tomasz Suchański mówił, że sieć chce otwierać 1000 sklepów rocznie. Firma inwestuje też w technologie mobilne oraz przejęcia. W 2021 roku spółka przejęła firmy cateringowe Maczfit i Dietly.pl. Niedawno, poprzez start-up Lite e-Commerce, weszła w rynek ultraszybkich dostaw. 21 października w Warszawie zadebiutowała aplikacja Jush, w której zakupy, od złożenia zamówienia do przybycia kuriera, mają trwać do 15 minut. W lutym firma zainwestowała w start-up Mięsna Paczka.