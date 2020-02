Żabka: W pełni pokory przyjmujemy uwagi, ale chcemy pokazać obiektywny obraz sytuacji

Na konferencji prasowej, zwołanej po publikacjach medialnych dotyczących długów franczyzobiorców Żabki wobec urzędu skarbowego i ZUS oraz stanowisku Partii Razem, która zamierza ująć się za nimi, przedstawiciele Żabki przekonywali, że są pełni pokory wobec uwag, które dotyczą działalności sieci, ale chcą też przedstawić obiektywny obraz sytuacji, związanej z modelem franczyzowym Żabki.

Żabka wskazała, że pokrywa koszty remontu lokalu, chłodnictwa, wizualizacji, regałów, projekt lokalu, pozyskania lokalu, zakupu IT, klimatyzacji, alarmu, oświetlenia, monitoring lokalu, a przy pozyskaniu koncesji i dozorów technicznych franczyzobiorca otrzymuje wsparcie, koszt drukarek fiskalnych jest niższy od ceny rynkowej o 1400 zł. W momencie prowadzenia działalności franczyzobiorca nie płaci za energię elektryczną i ma zapewniony serwis wyposażenia i sprzętu na koszt sieci a także opiekę prawną. Żabka wyliczyła, że koszty przygotowania sklepu do otwarcia bez wsparcia franczyzobiorcy to ok. 200 tys. zł. Inwestycja franczyzobiorcy Żabki to 5 tys. zł.

Sieć bierze na siebie w pierwszym okresie działalności także koszty nietrafionych zamówień produktów świeżych, które nie zostaną sprzedane przed upływem terminu przydatności. Podobnie jest w przypadku produktów in-out, które są testowane w sklepach Żabka. Po 12 miesiącach współpracy sieć wypłaca franczyzobiorcom premię za trwałą relację z Żabką. Wypłaca także ekwiwalent za moment przestoju placówki, w którym sklep przechodzi remodeling do nowego konceptu, który pozwala na osiąganie wyników o 30 proc. lepszych niż tzw. "stary" koncept.

Firma zastrzegła, że proces rekrutacji jest wieloetapowy a wypowiedzenie umowy przez franczyzobiorcę z zachowaniem 30-dniowego okresu nie wiąże się z żadnymi karami. Jak wskazali przedstawiciele Żabki większość franczyzobiorców Żabki rekrutuje się spośród pracowników sklepów, którzy znają biznes od podszewki i czują, że mogą spróbować swoich sił nie tylko jako kasjerzy, ale także jako przedsiębiorcy prowadzący sklep Żabka. Proces od zgłoszenia się kandydata na franczyzobiorcę do podpisania umowy trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy i w tym kontekście przedstawiciele Żabki uważają, że jest to w pełni świadomy proces związania się z firmą w relacji biznesowej.

Jednocześnie Adam Manikowski, wiceprezes ds. operacyjnych wskazał, że cała polityka personalna, czyli zatrudnianie i opłacanie pensji pracowników oraz zobowiązania wobec ZUS i urzędów skarbowych należą do franczyzobiorcy. Do obowiązków franczyzobiorców należy także decyzja ile i jakiego rodzaju towar zamówi do sklepu, zgodnie z popytem generowanym przez daną lokalizację.