Żabka wchodzi z nowym formatem na stacje paliw

Stacja Rakieta ma charakter samoobsługowy i dzięki automatycznemu systemowi sprzedaży paliwa oferuje klientom możliwość szybkiego tankowania. Oferta produktowa Żabki została dostosowana do formatu w taki sposób, aby klienci zawsze po drodze mogli kupić to, czego potrzebują. Nie zabraknie hot dogów czy kawy na wynos, ani produktów motoryzacyjnych, o które wzbogacony został jej asortyment.

Żabka na stacji benzynowej

– Od kilku lat na czas wakacji stawiamy nad Bałtykiem sklepy sezonowe, w tym roku uruchomiliśmy pilotażowo mobilną Żabkę obecną na koncertach i targach. W kilku miastach funkcjonują już nasze bezobsługowe Żappka Store, które umożliwiają dokonanie zakupów nawet w kilka sekund bez kontaktu ze sprzedawcą. Uruchomienie pierwszej, pilotażowej Żabki na stacji benzynowej to kolejny krok w kierunku zapewnienia klientom jak największego komfortu zakupów, a franczyzobiorcom unikalnych lokalizacji, generujących dużą liczbę klientów i odpowiednie obroty – powiedział Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.

Stacja, na której Żabka otwiera swój pierwszy sklep w ramach projektu, należy do sieci Rakieta – nowej na rynku sieci kameralnych stacji paliw, oferującej tankowanie tradycyjne i bezobsługowe. Stacje powstają na zagospodarowanych terenach, a ich właścicielem jest firma AFS (Automotive Fuels Services Sp. z o.o.).

– Lokalizacje sklepów to jeden z kluczowych aspektów wpływających na decyzje zakupowe klientów, dlatego nieustannie pracujemy nad tym, by były one jak najefektywniejsze i spełniały ich oczekiwania. Rakieta to stacje bezobsługowe, lokalne, które w naturalny sposób mogą być ofertowo uzupełnione przez Żabki – powiedział Waldemar Lisiewicz, dyrektor ekspansji Żabka Polska.

Żabka Polska jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 7600 placówek prowadzonych przez ponad 6200 franczyzobiorców pod marką Żabka.