Żabka większościowym udziałowcem właściciela Dietly.pl

Dietly.pl to największa i najszybciej rozwijająca się platforma e-commerce działająca w formule „marketplace", fot. materiały prasowe

Dietly.pl, platforma e-commerce w segmencie cateringu dietetycznego, staje się częścią Grupy Żabka. To już druga firma (po Maczfit) z tego segmentu, która dołącza do Grupy Żabka.

28 maja spółka Żabka Polska oraz firma MasterLifeSolutions – właściciel marki Dietly.pl – zawarły umowę, w efekcie której Dietly.pl platforma e-commerce działająca w formule „marketplace” w obszarze rozwiązań dietetycznych stanie się częścią Grupy Żabka. Oferta platformy obejmuje ponad 400 marek działających na polskim rynku cateringu dietetycznego. Wraz z zawarciem umowy Żabka stała się większościowym udziałowcem właściciela Dietly.pl. Twórcy platformy, Przemysław Skokowski i Waldemar Pieniak, pozostaną w rolach osób zarządzających i udziałowców, co zapewni kontynuację realizacji dotychczasowej wizji rozwoju platformy.

Żabka liderem diet pudełkowych?

Włączenie Dietly.pl do Grupy Żabka to kolejny krok, po wcześniejszym przejęciu firmy Maczfit, w realizacji strategii rozwoju Grupy Żabka, która konsekwentnie buduje swój potencjał rynkowy w obszarze modern convenience. Oznacza to poszerzanie oferty produktów i usług, które mają ułatwiać życie klientom, zwłaszcza poprzez realizację potrzeb związanych z oszczędnością czasu i dbaniem o zdrowie. Drugim filarem strategii jest rozwój i integracja narzędzi w obszarze e-commerce. Dzięki przejęciom, Grupa Żabka staje się liderem zarówno w wymiarze oferty, jak i narzędzi e-commerce w szybko rosnącym segmencie „diet pudełkowych”.

- Catering dietetyczny to jeden z najszybciej rosnących segmentów rynku detalicznego w Polsce. Dzięki partnerstwu z Dietly.pl zyskujemy kolejny ważny element w ofercie wygodnych rozwiązań dla klientów w obszarze e-commerce. Struktura Grupy gwarantuje niezależny rozwój podmiotów w naszym portfolio. Dzięki temu, działając w podobnym segmencie, stają się wobec siebie komplementarne, jednocześnie zyskując potencjał Żabki jako wsparcie ich rozwoju – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu, CEO Grupy Żabka.

- Żabka już od kilku lat rozwija cyfrowe narzędzia ułatwiające życie konsumentom. Innowacyjność i unikalność platformy Dietly.pl uzupełniają nasze portfolio rozwiązań w tym obszarze. Codziennie docieramy różnymi kanałami do kilku milionów klientów. Chcemy, aby marki wchodzące w skład Grupy Żabka były liderami convenience, dzięki jakości i dzięki nowoczesnym rozwiązaniom dla klientów – komentuje Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Future.