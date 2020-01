Żabka wprowadziła się do nowej siedziby, naszpikowanej nowinkami technologicznymi

W ramach rozwiązań ułatwiających poruszanie się po budynku, pracownicy Żabki mogą korzystać ze specjalnej aplikacji o nazwie żabway. Fot. materiały prasowe

Firma Żabka Polska, jeden z największych pracodawców w Wielkopolsce, zakończyła proces wprowadzenia się do nowoczesnego biurowca w kompleksie Nowy Rynek. Centrala spółki jest zlokalizowana w centrum Poznania, z którego firma się wywodzi i dynamicznie wpływa na rozwój handlu w całym kraju. Nowy biurowiec o powierzchni 9000 m2 zapewni lepsze warunki i jakość pracy, a także możliwość dalszego rozwoju dla ponad 800 pracowników.

Nowoczesny budynek jest dostosowany do potrzeb Żabki, która w Poznaniu rozwija nowe technologie i zatrudnia szerokie grono ekspertów m.in. z dziedziny BIG DATA, sztucznej inteligencji, Artificial Intelligence czy Machine Learning.

W nowej siedzibie zlokalizowane jest centrum merchandisingowe, w którym na bieżąco testowane są wszystkie innowacje, wprowadzane przez Żabkę. Pracownicy mają także do dyspozycji nowoczesną, w pełni wyposażoną kuchnię degustacyjną, w której odbywają się m.in. testy sensoryczne czy tworzone są nowe produkty wprowadzane do sieci.

W ramach rozwiązań ułatwiających poruszanie się po budynku, pracownicy Żabki mogą korzystać ze specjalnej aplikacji o nazwie żabway, dzięki której mogą znaleźć swoich współpracowników, mogą szybko zgłosić problem lub zarezerwować salkę na spotkanie. By jeszcze lepiej komunikować się z pracownikami wewnątrz siedziby zainstalowane zostały ekrany, które w przyjazny sposób informują o bieżących projektach realizowanych w firmie.

W Polsce Żabka wspólnie z franczyzobiorcami zapewnia ponad 20 tys. miejsc pracy, przy czym w samej Wielkopolsce to ponad 3 tys. Nowa siedziba Żabki powstała w odpowiedzi na potrzeby pracowników. W budynku mają oni do dyspozycji ponad 80 przestrzeni do spotkań i pracy zespołowej, które można w dowolny sposób aranżować. Spójna z marką wystrój wnętrza na pięciu kondygnacjach oraz nowocześnie wyposażone, otwarte przestrzenie biurowe tworzą atrakcyjne i przyjazne miejsce pracy. Pracownicy mają do dyspozycji kantynę, taras z widokiem na centrum Poznania, wiele wygodnych przestrzeni do kreatywnej pracy. Pomyślano również o specjalnych pokojach umożliwiających pracę w ciszy oraz budkach telefonicznych pozwalających na swobodne prowadzenie rozmów.

Budynek Nowy Rynek znajduje się przy ul. Stanisław Matyi 8, w pobliżu skrzyżowania linii komunikacyjnych, dworca PKP czy Międzynarodowych Targów Poznańskich.