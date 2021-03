Żabka wycofuje plastikowe torby ze sklepów

Sieć Żabka wyeliminowała ze swoich sklepów jednorazowe materiały z plastiku. Torby na zakupy, tzw. zrywki oraz plastikowe wieczka do kubków na kawę zastąpiły biodegradowalne, papierowe odpowiedniki.

– Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Obsługując dziennie ok. 2,5 mln klientów mamy świadomość naszej roli wobec ograniczania plastiku w naszej sieci i zachęcania klientów do dokonywania świadomych wyborów, dobrych dla naszej planety. Dlatego zdecydowaliśmy się na wycofanie zbędnych materiałów z tworzyw sztucznych i zastąpiliśmy je biodegradowalnymi odpowiednikami – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu, CEO Grupy Żabka.

Żabka to sieć małych i wygodnych sklepów. Jej klienci zwykle robią niewielkie zakupy, ale często. Tylko do 1 na 20 zrobionych w Żabce zakupów klienci dokupują torbę. Pozostałe 95% używa własnej torby lub po prostu spożywa zakupione produkty zaraz po wyjściu ze sklepu. Eliminując ze sklepów zbędne, jednorazowe materiały z plastiku, Żabka wraz z klientami zredukuje zużycie plastiku o 1000 ton rocznie. To kolejny krok wykonany przez firmę, który ma na celu wsparcie środowiska i rozwijanie koncepcji małych wielkich kroków, które mają wpływ na otoczenie.

Dane wskazują jednak, że w Polsce nadużywa się toreb plastikowych – statystyczny Polak używa rocznie średnio ok. 490 toreb z tworzywa sztucznego.

Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 7000 placówek prowadzonych ponad 5600 franczyzobiorców pod marką Żabka.