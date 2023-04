Żabka z formatem Nano pojawi się w szpitalu

Żabka Nano na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu mieści się przed wejściem głównym (wejściem A), obok rotundy, przy parkingu, na który wjeżdża się od ul. Juraszów. To jak do tej pory najmniejszy sklep autonomiczny sieci – powierzchnia sali sprzedaży wynosi 16 m2. Sklep zostanie otwarty w drugim kwartale tego roku. Wstęp do placówki możliwy będzie przy wykorzystaniu dowolnej karty płatniczej lub aplikacji mobilnej Żappka z kartą płatniczą podpiętą pod Żappka Pay.

– Otwarcie sklepu Żabka to zawsze szansa dla lokalnej społeczności na zrobienie szybkich zakupów. Szpital to kolejny typ lokalizacji, w którym nasz sklep autonomiczny jest dostępny dla klientów, bo zgodnie z naszą misją, chcemy im zapewniać wygodę wszędzie tam, gdzie to możliwe – mówi Paweł Grabowski, dyrektor rozwiązań bezobsługowych w Żabka Future.

Mimo niewielkiej powierzchni sklepu, asortyment Żabki Nano na terenie poznańskiego szpitala będzie liczyć ok. 900 produktów. Znajdą się w nim m.in. produkty marek własnych Żabki, takie jak dania gotowe Szamamm, kanapki Tomcio Paluch, płynne przekąski Foodini, soki i lemoniady Wycisk oraz świeżo mielona kawa z ekspresu. Ze względu na lokalizację i potrzeby pacjentów szpitala, sklep będzie dysponował również rozbudowaną ofertą produktów higienicznych.

Największa sieć sklepów autonomicznych w Europie

Żabka Nano to innowacyjny koncept, który zmienia i kształtuje postrzeganie doświadczeń konsumenckich. Pierwszy sklep rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2021 r. w Poznaniu. Obecnie Żabka Nano to największa sieć sklepów autonomicznych w Europie. Liczy ponad 50 tego typu placówek, a w planach jest otwarcie kolejnych kilkudziesięciu. Sklepy Żabka Nano zlokalizowane są m.in. w miejscach, w których – ze względu na ograniczoną powierzchnię lub wymogi prawne – nie zmieściłaby się standardowa placówka sieci Żabka, np. w biurowcach, klubach fitness czy akademiku. Stanowią także ważny element tkanki miejskiej – są obecne na ważnych ulicach miast czy na stacjach metra.