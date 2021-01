Żabka z promocją hot-dogów na ferie

We wszystkich sklepach Żabka trwa akcja promocyjna „Ferie pełne niespodzianek”.

W jej ramach od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 12:00 do 20:00, klienci mogą korzystać z happy hours, w trakcie których sieć oferuje wybrane produkty w promocyjnych cenach. Promocje pojawiają się codziennie, co dwie godziny. Akcja potrwa do 17 stycznia włącznie.

Wśród produktów objętych akcją znajdują się m.in. ciepłe przekąski z oferty Żabka Café: hot dogi i burgery, a także napoje, słodycze, chipsy i inne słone przekąski. W każdym dwugodzinnym oknie w promocji dostępne są wybrane dwa produkty.