Żabka: za zwrot butelki rabat na piwo

Butelki wielokrotnego użytku w przemyśle piwowarskim w Polsce stanowią 45% wszystkich opakowań (45% to puszki aluminiowe, 5% butelki bezzwrotne i 5% opakowania typu KEG). Zastąpienie butelki wielokrotnego użytku butelką jednorazową oznaczałoby 1 mln ton szkła do recyklingu rocznie. Średni cykl życia butelki zwrotnej wynosi od 15 do nawet 26 razy! Szklana butelka zwrotna może zatem zastąpić średnio około 20 butelek bezzwrotnych. To oszczędność ogromnej ilości surowców.

Według danych Browarów Polskich przedstawionych w infografice „Butelka wielokrotnego użytku w sektorze piwowarskim”, produkcja 1 tony szkła wymaga zużycia średnio 1,1 MW mocy w przeliczeniu na 1 butelkę oraz 800 kg piasku, 280 kg wapnia, 230 kg sody i 30 kg barwników na tonę szkła. Co więcej, produkcja 1 tony szkła powoduje także produkcję ok. 10 m3 ścieków. Efektywność obecnego systemu dla zwrotnej butelki dla piwa wynosi ok. 90% - co oznacza utratę zaledwie 1 na 10 butelek. Oddając butelki zwrotne w sklepie, klienci Żabki przyczyniają się do utrzymania tej wysokiej efektywności i ochrony środowiska.

Zwrot butelki pozwoli na naliczenie rabatu w wysokości 50 gr za zakup kolejnej butelki piwa. Wysokość rabatu uzależniona jest od liczby zakupionych butelek piwa. Limit na paragon to 20 szt. butelek przy jednej transakcji.