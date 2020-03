Żabki czynne do 22, hot dogi tylko na wynos

Żabka obserwuje rozwój sytuacji związanej z COVID-19 i na bieżąco dostosowuje się do instrukcji przekazanych przez NFZ i zaleceń WHO oraz zapisów specustawy.

• Podjęliśmy decyzję o ograniczeniu standardowych godzin funkcjonowania sklepów, które będą otwarte od godz. 7:00 do 22:00. Skrócenie godzin otwarcia placówek obowiązuje do odwołania.

• Dystrybuujemy dostawy środków dezynfekujących oraz rękawiczek, które nieodpłatnie przekazujemy naszym franczyzobiorcom.

• W celu ograniczenia gromadzenia się osób w placówkach, wprowadziliśmy instrukcję umożliwiającą franczyzobiorcom określanie liczby osób przebywających w jednym czasie w sklepie.

• Gorące napoje i przekąski dostępne w Żabka Café sprzedawane są obecnie jedynie na wynos.

• Przygotowujemy i już dystrybuujemy dodatkowe wyposażenie w formie przegrody pleksi, które umożliwia dodatkową ochronę i oddziela kasjerów od klientów.

• Wstrzymaliśmy dostawy realizowane bezpośrednio i związane z przemieszczaniem się osób z regionów objętych rekomendacją wstrzymania podróży przez Główny Inspektorat Sanitarny.

• Wprowadziliśmy regularne spotkania zespołu koordynacyjnego w trybie codziennym.

• Jako sieć mamy zapewniony ciąg logistyczny. Ponadto, opracowaliśmy różne scenariusze w ramach obowiązującego Planu Ciągłości Działania, co pozwala sprawnie reagować na nieprzewidziane sytuacje. Zamierzamy koncentrować się na kluczowych grupach asortymentowych, które są obecnie kupowane przez klientów. Zapasy asortymentowe w naszych centrach logistycznych odpowiadają obecnemu zapotrzebowaniu. Na bieżąco realizujemy także zwiększone dostawy do franczyzobiorców.

• Przygotowaliśmy materiały dla klientów, w której podkreślamy znaczenia zachowania zasad higieny podczas zakupu produktów sprzedawanych bez opakowania, jak pieczywo, warzywa czy owoce.

• Naszym franczyzobiorcom przesłaliśmy pakiet informacji obejmujący m.in. plakaty i ulotki dla klientów, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania czy kontakty do Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

• Otrzymaliśmy zapewnienie od naszych dostawców o przestrzeganiu przez nich najwyższych standardów higienicznych na każdym etapie wytwarzania oraz dystrybucji asortymentu dostarczanego do sieci Żabka Polska opierając się na wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz WHO, a także wzmożonej kontroli ich pracowników przed przystąpieniem do pracy.

• Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wyjazdów służbowych do krajów i miejsc, w których istnieje możliwość zarażenia się koronawirusem i wdrożyliśmy w całej organizacji nową procedurę w tym zakresie.

• Opracowaliśmy scenariusze na wypadek np. konieczności wyłączenia części centrów logistycznych czy pracy zdalnej pracowników.

• Zamknęliśmy kantynę w centrali firmy na najbliższe 14 dni.

• Obserwujemy przebieg wydarzeń i analizujemy różne scenariusze. Nasze działania w pełni dostosowujemy do zapisów specustawy oraz wytycznych odpowiednich organów dotyczących sieci handlowych.