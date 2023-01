Zabraknie pracowników tymczasowych?

Połowa pracowników tymczasowych z Ukrainy chce wrócić po zakończeniu wojny do ojczyzny. Jednocześnie aż 45% deklaruje, że póki co chce zostać w Polsce i zobaczyć jak rozwinie się sytuacja.

Wśród planów na najbliższe miesiące pojawiają się także nauka języka polskiego, znalezienie samodzielnego mieszkania i sprowadzenie do Polski najbliższej rodziny. Ci, którzy rozważają wyjazd do innego kraju niż Ukraina myślą przede wszystkim o Niemczech.

Nikt nie wie jak długo potrwa wojna i na jakich warunkach się zakończy, a to od tego zależy co postanowią obywatele Ukrainy. Po zakończeniu wojny wielu z nich z pewnością wróci i zaangażuje się w odbudowę kraju. Jednak im dłużej potrwa konflikt tym trudniej uchodźcom będzie wrócić na Ukrainę i zostawić już ułożone życie w Polsce. Pamiętajmy, że proces odbudowy Ukrainy będzie złożony, a wielu jej obywateli po prostu nie będzie miało do czego wracać - mówi Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

Tylko co piąty Ukrainiec planuje wyjazd na Zachód

W pierwszych miesiącach wojny przypuszczano, że dla wielu Ukraińców Polska będzie jedynie miejscem tymczasowym w dalszej podróży na zachód. Okazuje się jednak, że obywatele Ukrainy cenią sobie bezpieczeństwo jakie znaleźli w Polsce (45% badanych) i jedynie 22% pracowników tymczasowym wskazało, że planuje wyjazd z Polski do innego kraju niż Ukraina. Spośród badanych 35% nie podjęło jeszcze decyzji w tym temacie, a aż 44% nie zakłada wyjazdu z Polski do innego kraju niż Ukraina. W grupie osób zdecydowanych na wyjazd z Polski do innego kraju 3/4 badanych wskazało Niemcy.

Plany Ukraińców na najbliższe miesiące

Rok 2022 był bardzo trudny dla pracowników tymczasowych z Ukrainy, mimo tego wielu z nich zadomowiła się w Polsce o czym świadczą ich plany na najbliższe miesiące jak nauka języka polskiego czy chęć sprowadzenia do Polski pozostałych członków rodziny.

Nasi pracownicy tymczasowi zapytani o plany na najbliższe miesiące najczęściej odpowiadali, że chcą zaczekać w Polsce i zobaczyć jak rozwinie się sytuacja na Ukrainie – 43% głosów. Wśród kolejnych najpopularniejszych odpowiedzi znalazły się nauka języka polskiego, znalezienie samodzielnego mieszkania i sprowadzenia do Polski najbliższej rodziny. Można więc przypuszczać, że obywatele Ukrainy czują się w Polsce coraz pewniej i będą chcieli związać się z naszym krajem na dłużej - dodaje Tomasz Dudek.