Żabu wypływa na szersze wody. 100 poziomów gry do przejścia

Projekt powstał w oparciu o badania z udziałem użytkowników aplikacji Żappka – to oni m.in. brali udział w tworzeniu postaci Żabu. Aplikacja Żappka działa na rynku od blisko 4 lat. Pobrało ją już ponad 10 milionów osób. Żabka zdecydowała się na nową funkcjonalność, bo wartość globalnego rynku gier mobilnych stale rośnie.W 2023 roku jego wartość powinna przekroczyć 100 mld USD, a liczba użytkowników gier mobilnych osiągnie ponad 3 mld. 43% wszystkich aktywnych smartfonów będzie kompatybilnych z technologią 5G, co wpłynie znacząco na zachowania konsumenckie. Jest to także ulubiony kanał komunikacji młodszej generacji, z którą Żabka chce mieć dobry kontakt.

Za stworzenie rozwiązania odpowiada agencja 180heartbeats + JUNG v. MATT. Partnerami technologicznymi projektu są: Future Mind, Synerise, Netguru. Obsługę w social mediach zapewnia agencja Cukier.

– Wierzymy w ekspansję świata Żabu. Nie jest to bowiem tylko mobilna gra, a nowatorskie rozwiązaniem biznesowe, które wypracowaliśmy wspólnie z klientem. Kreatywna część gry - postać i jej charakter, nazwa, język, mechanika, scenariusze - są przemyślane i zaprojektowane w zgodzie z ideą Żappki, na czym nam zależało. Postać zaprojektowano w 3D, ponieważ taka technika pozwala nie tylko na atrakcyjne animacje, ale daje też perspektywę eksploatowania Żabu poza światem wirtualnym. Mamy nadzieję, że tak jak i my, polubią go wszyscy – mówi Jacek Karolak, Business Director 180heartbeats + JUNG v. MATT.

Żabu - co to takiego?

Główną postacią gry jest Żabu, czyli wirtualna żaba, która ma około 4 cm wzrostu. Uwielbia jabłka, gry, częste prysznice i nie powinno zbyt długo przebywać bez opieki.

Wykonane w animacji 3D Żabu reaguje na zachowania klienta. Zdobywa kolejne poziomy gry, w zależności od dokonywanych przez gracza zakupów, również tych realizowanych dzięki zebranym na koncie punktom lojalnościowym – żappsom. Użytkownicy będą mieli możliwość

personalizowania swojej postaci Żabu poprzez zakup różnego rodzaju akcesoriów.

Gra polega na hodowli i regularnej opiece nad stworzoną przez siebie postacią Żabu. By ją ukończyć przejść 100 poziomów, a robiąc zakupy w sklepach sieci otrzymać dodatkowe punkty – za każdą wydaną złotówkę – 5 much, które są ulubionym przysmakiem Żabu i gwarantują mu przeżycie.

Po osiągnięciu wybranych poziomów na gracza czekają nagrody, w postaci

żappsów, produktów czy zniżeki na zakupy. Uczestnicy, którzy przejdą wszystkie 100 poziomów i ukończą grę, otrzymają niespodziankę.



Opracowanie gry poprzedziły badania wśród użytkowników aplikacji. 80% użytkowników z grupy docelowej wybrało nazwę - Żabu.



Z badań IQS wynika, że w Polsce graczami częściej są mężczyźni – odsetek kobiet wśród graczy wynosi 47%. Biorąc pod uwagę wyłącznie rynek gier mobilnych, to kobiety stanową 61% graczy. Polacy rocznie przeznaczają 2,4 mld zł na zakup gier, więcej niż wydajemy na książki, kino czy serwisy VOD.