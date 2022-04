Zagrożone prawo przedsiębiorców do zrzeszania się? Organizacje apleują do UOKiK i premiera

W liście do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego siedem organizacji przedsiębiorców wyraża zaniepokojenie zmianami, które mają być wprowadzone w projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Mogą one ograniczyć prawa przedsiębiorców do zrzeszania się, reprezentacji i udziału w procesie legislacyjnym.