ZAiKS lobbuje za wprowadzeniem opłaty od smartfonów

Grupa posłów (Jarosław Sachajko, Paweł Szramka, Radosław Lubczyk) pisze do ministra kultury i dziedzictwa narodowego ws. wprowadzenia w Polsce opłaty od smartfonów. Posłowie wskazują, że ZAiKS mocno lobbuje za rozszerzeniem opłaty reprograficznej na smartfony, tablety, telewizory z funkcją „smart-TV” i wszelkie inne urządzenia, które pozwalają na odtwarzanie muzyki. To jednak nie wszystko, ZAiKS chce też zwiększyć wysokość opłaty do 6% wartości urządzenia.







"Szanowny Panie Ministrze, opłata reprograficzna jest to opłata doliczana do ceny urządzeń i nośników służących do kopiowania. W Polsce wynosi od 1 do 3 proc. ceny sprzętu. Opłata uiszczana jest na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania przez importerów i producentów urządzeń i czystych nośników. Importerzy i producenci doliczają opłatę do ceny urządzenia lub nośnika. Opłata dotyczy urządzeń i nośników wykorzystywanych do zwielokrotniania utworów na własny użytek osobisty przez osoby fizyczne (np. dysków twardych, drukarek, nagrywarek CD/DVD, płyt CD, papieru ksero i in.). Opłaty reprograficzne mają w założeniu stanowić „godziwą rekompensatę” strat ponoszonych przez twórców w związku z dozwolonym przez prawo kopiowaniem ich utworów na własny użytek przez osoby fizyczne. ZAiKS mocno lobbuje za rozszerzeniem opłaty na smartfony, tablety, telewizory z funkcją „smart-TV” i wszelkie inne urządzenia, które pozwalają na odtwarzanie muzyki. Zaktualizowana miałaby też być lista nośników, szczególnie o karty pamięci, pendrive’y czy dyski przenośne.To jednak nie wszystko, ZAiKS chce też zwiększyć wysokość opłaty do 6% wartości urządzenia" - czytamy w interpelacji poselskiej.

Posłowie pytają ministra czy planowane jest rozszerzenie opłaty.

Czekamy na odpowiedz ministerstwa.