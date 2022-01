Zakaz handlu: Jest projekt rozporządzenia dotyczącego przeważającej działalności

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, wzór ewidencji oraz szczegółową treść wpisów w ewidencji.

Przeważająca działalność musi być wskazana we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce

publicznej.

Ewidencja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej placówki handlowej.

Wpisów w ewidencji dokonuje się w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Ewidencja jest prowadzona w porządku chronologicznym w postaci papierowej lub elektronicznej.

W ewidencji wpisuje się:

1) liczbę porządkową wpisu;

2) datę albo okres uzyskania przychodu;

3) numer dokumentu będącego podstawą wpisu;

4) przychód z przeważającej działalności;

5) przychód z pozostałej działalności;

6) przychody ogółem;

7) udział procentowy przychodu z przeważającej działalności w przychodach ogółem.

2. Wpisów w ewidencji dokonuje się na podstawie wartości sprzedaży:

1) zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących;

2) niezaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach podatku od towarów i usług



Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

We wzorze znalazły się objaśnienia:

1) W przypadku gdy placówkę prowadzi osoba fizyczna należy wpisać nazwisko i pierwsze imię, w pozostałych przypadkach pełną nazwę przedsiębiorcy.

2) Rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

3) W przypadku ewidencjonowania przychodu po zakończeniu miesiąca należy wskazać daty pierwszego i ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczą wpisy np.01.01. – 31.01.

4) Należy wskazać jeden z rodzajów działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

5) Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług.

6) Wyliczenie udziału procentowego przychodu z działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w przychodach ogółem dokonuje się po zakończeniu danego miesiąca.

Zgodnie z objaśnieniem do punktu 5. przeważająca działalność będzie więc liczona od kwot netto bez uwzględniania podatku VAT.