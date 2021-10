Zakaz handlu uszczelniony. Sieci, które stały się placówką pocztową mają zagwozdkę

– Od początku lipca do połowy października odebraliśmy ponad 100 wiadomości od pracowników dyskontów i sklepów wielkopowierzchniowych. Główny zarzut dla pracodawców dotyczył zmuszania do pracy w niedzielę, informowania o konieczności pracy w niedzielę w ostatniej chwili czy zbyt małej liczby pracowników na zmianach. Więcej skarg było w wakacje, gdy w miejscowościach turystycznych często na jednym sklepie było 2-3 pracowników na cały dzień – mówi prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Ponad 100 skarg na pracodawców

Zakaz handlu w niedzielę to temat, który od lat budzi wielkie emocje w społeczeństwie. Klienci chcą robić zakupy, czego dowodem jest fakt, że kolejki w sklepach w niedzielę są tak samo duże jak w tygodniu. Dobra wiadomość dla detalistów, to zwykle zła wiadomość dla pracowników – musieli oni wrócić do pracy w niedzielę, często wbrew swojej woli. Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom odebrało ponad 100 skarg, wiadomości i pytań w tej sprawie.

- Pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika do pracy w niedzielę. Wykorzystywanie furtki na placówkę pocztową właściwie wiązało nam ręce. Jeżeli pracownik nie chciał pracować w niedzielę, to tylko od dobrej woli kierownika zmiany zależało, czy znajdzie się w grafiku czy nie. Zdarzały się jednak sytuacje w których interweniowaliśmy. Uważam, że w złym stylu jest informować pracownika w piątek, że będzie pracować w niedzielę. Niektóre sieci również bardzo nieładnie zachowywały się komunikacyjnie. Najpierw ogłaszano zespołom, że praca w niedzielę będzie dobrowolna, a tydzień później dobrowolność stawała się przeszłością i pracownicy byli zmuszani do pracy pod groźbą kar dyscyplinarnych. Takich skarg odebraliśmy kilkanaście – mówi Małgorzata Marczulewska.

Największym problemem w przypadku handlu w niedzielę są niedobory kadrowe. To one powodowały, że dyskonty przegrywały komunikacyjnie temat otwarcia w siódmy dzień tygodnia.

- Nie ma rąk do pracy, więc pracownicy byli do niej zmuszani. Czasem w jednym dyskoncie w niedzielę były na miejscu dwie osoby. Nie ma szans, by w kurorcie nadmorskim czy górskim dwie osoby dobrze obsłużyły klientów, rozpakowały towar i zadbały o porządek. Takie wiadomości dostawaliśmy w lipcu i sierpniu – mówi Prezes Marczulewska.