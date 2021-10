Zakaz handlu w niedziele uszczelniony - czy Żabka będzie otwarta?

Przypomnijmy, w poniedziałek Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, która de facto eliminuje m.in. wyjątki, dotyczące placówek pocztowych.

"Franczyzobiorcy Żabki będą mogli prowadzić sprzedaż w niedziele w oparciu o wyłączenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż samodzielnie, tak jak robiło to do tej pory wielu z nich" - napisało biuro prasowe sieci.

Przedstawiciele Żabki potwierdzają jednak, że po zmianach bezie to znacznie trudniejsze. "Na pewno będzie to większe wyzwanie ze względu na ograniczenie ich możliwości korzystania z pomocy tylko do wybranych członków rodziny" - czytamy w stanowisku, przesłanym do redakcji Business Insider Polska.