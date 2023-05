Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym Krakowie. Gdzie jeszcze obowiązuje prohibicja?

Skąd pomysł na zakaz sprzedaży alkoholu?

Prohibicja, czyli całościowy lub częściowy zakaz sprzedaży alkoholu, miał w Polsce różne okresy sławy i niesławy. W latach 1982 do 1990 zakaz sprzedaży napojów alkoholowych obowiązywał do godziny 13:00. Miało to pomóc w walce z piciem alkoholu w pracy. Kolejna ustawa zakazująca sprzedaż alkoholu została podpisana pod koniec stycznia 2018 roku. Wówczas władzę decyzyjną odnośnie sprzedaży alkoholu przekazano jednostkom samorządowym, które mogą określić godziny i miejsce w których sprzedaż alkoholów jest zakazana.

Zakaz sprzedaży alkoholu w Krakowie

Władze samorządowe Krakowa podjęły się przyjęcia ustawy i wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na terenie ścisłego centrum po godz. 22:00. Zakaz obowiązuje sklepy spożywcze i monopolowe. Spod zakazu wyjęte są restauracje i bary. W kolejnym kroku prohibicją objęty ma zostać cały Kraków. Od 1 lipca zakaz sprzedaży alkoholu ma obowiązywać od 24 do 5.30 rano w całym mieście.

Zakaz sprzedaży alkoholu w Trójmieście

Na koniec marca 2022 roku Rada Miasta Gdańsk podjęła decyzję o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie ścisłego centrum miasta. Prohibicją został objęty obszar Śródmieścia.

Beata Dunajewska, radna miasta, zapewnia, że projekt póki co jest pilotażowy i nie jest to ostateczna decyzja władz samorządowych.

Gdynia i Sopot nie podjęły się póki co wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu.

Zakaz sprzedaży alkoholu w Poznaniu

Rada Miasta na wniosek Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu wprowadziła prohibicję na terenie Starego Miasta, które obejmuje centrum. Sprzedaż detaliczna alkoholu obejmuje sklepy spożywcze, dyskonty i sklepy monopolowe od godziny 22 do 6 rano.

Zakaz sprzedaży alkoholu we Wrocławiu

Zgodnie z uchwałą rady miejskiej zakaz sprzedaży alkoholu w centrum miasta obowiązuje od godziny 22 do 6 rano. Radni swoją decyzję motywują poprawą bezpieczeństwa.

Zakaz sprzedaży alkoholu w Łodzi

O zakazie sprzedaży alkoholu w centrum zadecydowali sami łodzianie. Radni Miasta postanowili swoją decyzję oprzeć na konsultacjach społecznych. Zgodnie z przeprowadzonymi sondażami tyko 12% badanych zagłosowało za wprowadzeniem ograniczeń związanych ze sprzedażą alkoholu. Radni postanowili jednak ograniczyć częściowo sprzedaż alkoholu. Zakazem zostało objęte ścisłe centrum miasta.

Zakaz sprzedaży alkoholu w Katowicach

Czy spacerując wieczorem po Mariackiej w Katowicach można kupić alkohol w sklepie? Samorządowcy w odpowiedzi na propozycję wprowadzenia ustawy ograniczyli możliwość zakupu alkoholu w śródmieściu Katowic i rozszerzyli zakaz na dwie dzielnice miasta: Załęże i Szopienice-Burowiec.

Zakaz sprzedaży alkoholu w Bydgoszczy

Władze Bydgoszczy dość późno zdecydowały się na wprowadzenie prohibicji. Dopiero od kwietnia tego roku centrum miasta, tj. Park Kulturowy Stare Miasto zostały objęte prohibicją. Władze miasta przez 2 lata debatowały nad wprowadzeniem ustawy w życie. Ostateczną decyzję podjęte pod koniec marca tego roku.

Zakaz sprzedaży alkoholu w Zakopanem

Władze samorządowe Zakopanego jako ostatnie podjęły ustawę o wprowadzeniu prohibicji. Stolica polskich Tatr postanowiła ograniczyć możliwość kupowania alkoholu po godz. 23, uzasadniając swoją decyzję plagą pijanych turystów.