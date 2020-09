Zakupy bez maseczek jako forma protestu. Klienci Auchan nie zostali obsłużeni

W sobotę, 5 września, grupa osób postanowiła zrobić zbiorowe zakupy bez maseczek, w markecie Auchan w podrzeszowskim Krasnem. Pojawili się tam ok. godziny 14. Zostali wpuszczeni do marketu, jednak kasjerzy odmówili im obsługi – informuje serwis nowiny24.pl.

Antymaseczkowe grupy na Facebooku zgromadziły już ponad 500 osób w samym Rzeszowie. Mowa tylko o dwóch takich grupach, a jest ich więcej.

W sobotę, 5 września, zaplanowana została akcja "zakupy bez maseczki", w której udział zadeklarowało ok. 10 osób. Na miejscu pojawiło się nawet więcej osób, niż było to zakładane. Według ochrony sklepu, było 26 klientów bez maseczek.

Tuż po 14 grupa osób bez masek ochronnych na twarzach weszła do marketu. Byli to ludzie w różnym wieku, w tym dzieci. Wszyscy weszli do Auchan, pomimo stojącej tam ochrony. Na wejściu powiadomiono ich, że należy ubrać maski. Nie zrobili tego, więc zostali poinformowani, że kasjerzy i tak ich nie obsłużą.

Cała akcja zakończyła się raczej spokojnie. Na zakończenie jej uczestnicy zapowiedzieli zgłoszenie na policję tego, że nie zostali obsłużeni. Mówili również o złożeniu pozwu.

Więcej na: nowiny24.pl