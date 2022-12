Zakupy do odbioru w godzinę? Świąteczna akcja sieci Decathlon

Click&collect w sklepach Decathlon

Decathlon umożliwia odbiór zamówienia już po godzinie, wszystko dzięki usłudze Click&Collect. Jak to działa? Na stronie decathlon.pl można zamówić wybrany produkt, opłacić go online i odebrać we wskazanym przez siebie sklepie (o ile produkt jest w nim dostępny) już po godzinie. W wybranych sklepach na konsumentów czeka opcja odbioru w systemie drive. Po wybraniu tej możliwości klient, odbierając zamówienie, parkuje samochód na specjalnie wyznaczonym miejscu lub w pobliżu sklepu. Następnie, dzwoni do sklepu, a pracownik przekazuje zamówienie.

– Zdajemy sobie sprawę, że rozwój internetu i urządzeń mobilnych sprawił, że nie lubimy czekać, zwłaszcza w tak gorącym i stresującym zakupowo okresie. Usługa Click&Collect to nasze wyjście naprzeciw oczekiwaniom konsumentów– mówi Paweł Antołek, Head of E-commerce Growth Decathlon Poland.

Marcin Lewandowski promuje usługę Decathlonu

Usługę promuje ambasador marki, Marcin Lewandowski. Lekkoatleta pojawia się m.in. w wideo stworzonym na potrzeby mediów społecznościowych. W filmie wydaje paczkę klientce, która złożyła zamówienie właśnie przy pomocy usługi Click&Collect. Dodatkowo, sportowca można zobaczyć na kreacjach postów na profilu marki.