Zakupy na Shopee.pl tylko do północy. Koniec działalności w Polsce!

Zamówienie złożone przed północą 13 stycznia zostaną zrealizowane standardowo, a wsparcie i obsługa zamówień pozostanie dostępna dla użytkowników, którzy złożyli zamówienia na platformie.

Osoby, które będą miały pytania mogą skontaktować się jedynie przez elektornoczny formularz kontaktowy. "Dziękujemy, że byliście z nami" - kończy się wiadomość zespołu Shopee Polska do klientów.







Zwolnienia w Shopee Polska w październiku

W połowie października pojawiła się informacja, że polski oddział platformy przeprowadzi zwolnienia, podobnie jak inne oddziały firmy. Globalnie cięcia obejmą one mniej niż 10 proc. pracowników. Miała to być decyzja spowodowana globalnymi wyzwaniami ekonomicznymi, a nie wynikami firmy w Polsce.

Zamiar przeprowadzenia zwolnień szef Shopee Polska Ian Ho ogłosił w poniedziałek podczas spotkania z pracownikami firmy. Zwalniane mają być osoby z różnych działów - w polskim oddziale Shopee pracują zespoły odpowiedzialne m.in. za marketing, produkt, finanse, business development czy HR.

Shopee przesłało wówczas naszej redakcji następujące oświadczenie:

- Zaistniałe zmiany wynikają z bieżącej strategii Shopee, której

celem jest optymalizacja wydajności operacyjnej na poziomie globalnym.

Wszystkie osoby dotknięte zmianami będą objęte wsparciem ze strony

firmy.

Jeszcze pod koniec grudnia 2022 roku polscy managerowie Shopee mówili o planach na 2023 rok. Firma miała dalej zwiększać GMV, przychody i liczbę przesyłek w Polsce.

"Rok 2022 dobitnie pokazał nam, że trudno się dzisiaj prognozuje. Wygląda na to, że początek 2023 roku upłynie pod znakiem wyzwań. Nie mamy wpływu na to czy inflacja pójdzie w dół w pierwszej, czy w drugiej połowie przyszłego roku, czy jeszcze później. Dla nas najważniejsze jest to, aby odpowiadać na bieżące oczekiwania konsumentów (...) Z punktu widzenia biznesu nadal stabilnie rośniemy i nie widzę przeciwwskazań, żebyśmy nie mieli rosnąć dalej - mówił Michał Tykarski, dyrektor działu business development Shopee Poland,

Z danych Mediapanel Gemius Polska wynika, że w listopadzie 2022 roku liczba użytkowników Shopee w Polsce (strona www plus aplikacja) wyniosła 10.884.618, co daje azjatyckiej platformie trzecią pozycję za Allegro i stronie www Media Expert.

Co to jest Shopee?

Serwis należący do globalnego koncernu Sea Limited wartego ok. 190 mld dolarów i posiadającego w swoim portfolio m.in. światowego producenta i wydawcę gier Garenę, co roku wzrasta w tempie dwucyfrowym.

W Azji Shopee jest obecny w Singapurze, Malezji, Indonezji, na Tajwanie, Filipinach i w Wietnamie. Z początkiem 2021 roku firma rozpoczęła ekspansję w Ameryce Południowej, zdobywając kolejne „przyczółki" w Brazylii, Kolumbii, Chile i Meksyk. W połowie 2021 roku firma zadebiutowała w Polsce, nawiązując pierwsze partnerstwa logistyczne z InPostem a potem także Orlen Paczką.

Jakie wyniki miało Shopee w Polsce?

W KRS złożony jest tylko jeden raport za 2021 rok. Był to 1. rok obrotowy spółki w Polsce, która zaczęła działalność 8 lipca 2021. W tym czasie spółka zajmowała się pośrednictwem w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). W kolejnym roku obrotowym działalność spółki miała zostać ukierunkowana na dalszy rozwój działalności związanej ze sprzedażą w sposób zapewniający klientom najlepszą jakość usług.

Spółka w roku obrotowym od 8 lipca do 31 grudnia 2021 roku odnotowała stratę finansową w wysokości -27 620 627,49 zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 328 836,28, a pozostałe przychody operacyjne 20 000,00

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 27 465 537,01 a koszty finansowe 503 926,76 z czego 20,50% stanowiły odsetki od kredytów i pożyczek.

Rentowność sprzedaży brutto i rentowność sprzedaży netto mają wyniki ujemne. Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 34 452 144,88 zł. Największą pozycję aktywów stanowiły należności krótkoterminowe, których wartość na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła

27 083 977,83 zł. Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2021 r. był ujemny i wyniósł -27 615 627,49 zł. Kapitał obrotowy netto spółki na dzień bilansowy był ujemny i wynosił -14 296 100,63 zł, a stopa

zadłużenia wyniosła 180,16%. Wskaźnik płynności kształtował się na poziomie 0,85. W 2021 roku dpółka skutecznie zarządzała posiadanymi zasobami finansowymi, przez cały okres posiadała zdolność regulowania zobowiązań. Spółka posiadała aktywa finansowe – inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 4 344 387,51 zł. W okresie od 8 lipca do 31 grudnia 2021 roku spółka zatrudniała 8 pracowników.