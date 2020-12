Zakupy w Stokrotce Online dostępne w 17 miastach w Polsce

fot. Stokrotka

Stokrotka Online dynamicznie rozwija usługę zakupów z dostawą do domu. Na początku był Lublin i Białystok, w grudniu br. popularna sieć sklepów uruchomiła e-sklep w kolejnych piętnastu miastach w całej Polsce.

Zakupy można odebrać osobiście w wybranych sklepach lub skorzystać z dowozu. Dostawy realizowane są od poniedziałku do soboty już do 3 godzin od złożenia zamówienia. Klient może również wybrać dogodny dla siebie czas dostawy. Warto zaznaczyć, że przy zakupach powyżej 100 zł, koszt dostawy to 1 zł. Zamówienia przygotowywane są przez pracowników sklepów.

W asortymencie sklepu znajduje się ponad 3000 produktów i jest on cały czas poszerzany. W najbliższym czasie Stokrotka Online planuje rozszerzyć go o produkty regionalne.

- Zaczęliśmy w kwietniu z usługą odbioru zakupów w wybranym sklepie, kolejnym krokiem było uruchomienie dostaw do domów naszych klientów. Jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem naszego e-sklepu – mówi Konrad Majkowski, menadżer ds. komunikacji i PR Stokrotki.

Za zakupy klient płaci podczas składania zamówienia. Płatności można dokonywać kartą płatniczą, przelewem lub BLIKiem.

Poza Lublinem i Białymstokiem, Stokrotka uruchomiła usługę zakupów on-line z dostawą do domów klientów w Bielsku Białej, Bydgoszczy, Kaliszu, Kielcach, Łomży, Olsztynie, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Legnicy, Opolu, Rybniku i Toruniu.