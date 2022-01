Zakupy w Żabka Jush na muralu. Promocje w aplikacji Żappka

Mural promujący Żabkę Jush pokrył jedną ze ścian Domu Towarowego Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25 w Warszawie.

– Jesteśmy młodą marką, która w komunikacji do klienta lubi puścić oko, stawiając jednocześnie na element zaskoczenia i bezpośredniość. Nie chcemy być kolejną firmą, która komunikuje się z swoimi klientami wykorzystując kreację, która przepada w zalewie im podobnych – mówi Kamil Bąkowski, Marketing & eCommerce Director w Lite e-Commerce.



Za projekt odpowiedzialny jest projektant wizualny i ilustrator Alek „Lis Kula” Morawski.

Zakupy na „już” w Warszawie i Gdańsku

Żabka Jush to rozwiązanie przygotowane przez start-up Lite e-Commerce, będący częścią Grupy Żabka. Za pośrednictwem aplikacji klienci mogą skorzystać z błyskawicznych dostaw zakupów do domu. Firma dowiezie je nawet w 15 minut. W Warszawie dociera już do ponad 1,2 mln mieszkańców w kilku dzielnicach. Od 15 grudnia działa również na terenie dwóch gdańskich dzielnic – Chełma i Oruni. Twórcy rozwiązania na bieżąco analizują możliwości pojawienia się w nowych lokalizacjach.

Promocje w Żappce

Z okazji ferii Żabka przygotowała ofertę promocyjną „Zima Stulecia”. W aplikacji Żappka ceny wybranych produktów spadają do minus 70%! Oferta ważna od 19 stycznia do 15 lutego br.



Ofertą od 27.01 do 01.02 br. objęte zostały napoje, słone przekąski i słodycze. W promocji przy zakupie dwóch napojów Lipton Ice Tea w butelce o pojemności 0,5 l, cena za drugą butelkę wyniesie 2,70 zł (cena regularna: 4,20 zł). Do wyboru różne warianty smakowe. Do tego chipsy Lay’s– w cenie 3,99 zł za drugie opakowanie 140 g przy zakupie dwóch (cena poza promocją: 6,50 zł za szt.), a przy zakupie dwóch batonów Oreo, za drugi klienci zapłacą 1,70 zł (cena regularna: 2,70 zł). Promocja jest aktywna wyłącznie przy skorzystaniu z aplikacji żappka.

Kolejne tygodnie ferii do 15 lutego przyniosą nowe produkty w promocji „Zima Stulecia” z żappką.