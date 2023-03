Załamanie wydatków konsumpcyjnych w lutym. Coraz większe ryzyko spadku PKB

Dane o sprzedaży towarów wyraźnie wskazują, że wysoka inflacja coraz wyraźniej odciska negatywne piętno na realnych dochodach do dyspozycji gospodarstw domowych, co przekłada się na spadek wydatków konsumpcyjnych. O ile przez większą część ubiegłego roku słabej sprzedaży dóbr trwałego użytku towarzyszył wzrost sprzedaży dóbr pierwszej potrzeby (żywność, farmaceutyki, odzież), to obecnie widać, że konsumenci ograniczają obecnie zakupy także zakupy dóbr podstawowych. Drugi miesiąc z rzędu spadła sprzedaż żywności - w lutym o 4,6% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r..

Dodatkowym czynnikiem pogłębiającym spadek sprzedaży w ujęciu rok do roku (r/r) jest efekt zakupów wojennych przed rokiem. Głęboki spadek cen paliw (26,2%r/r) należy wiązać z bardzo wysoką bazą odniesienia. Po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 byliśmy świadkami szturmu konsumentów na stacje paliw. Sprzedaż paliw wzrosła wówczas o 23,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Dynamika sprzedaży pozostanie niska w kolejnych miesiącach

„Efekt zakupów wojennych sprzed roku będzie powodował że roczna dynamika sprzedaży pozostanie niska w kolejnych miesiącach. Dlatego krótkoterminowe perspektywy dla sprzedaży detalicznej rysują się niekorzystnie. W marcu mamy do czynienia z bardzo wysoką bazą odniesienia, gdyż napływ uchodźców przyczynił się przed rokiem do zwiększonych zakupów odzieży (+26,6%m/m), farmaceutyków (+11,4%m/m) i żywności (+12,4%m/m). Będziemy więc mieli najprawdopodobniej do czynienia z pogłębieniem się rocznych spadków sprzedaży w marcu 2023” – ocenia ING Bank Śląski.

Jak prognozuje, po słabym dla konsumpcji IV kw. 2022 r. przyszedł prawdopodobnie jeszcze gorszy I kw. 2023 r. W połączeniu z danymi o spadku produkcji przemysłowej, z najnowszych danych wyłania się obraz spadku PKB w I kw. 2023 r., przy czym jego skala może się okazać głębsza niż oczekiwane przez nas 1%r/r.

„Pozytywnym zaskoczeniem pozostają wyniki budownictwa, co sugeruje utrzymywanie się na solidnym poziomie aktywności inwestycyjnej. Pomimo słabnącej koniunktury Rada Polityki Pieniężnej ma niejako „związane ręce" uporczywie wysoką inflacją (zwłaszcza bazową). Dopóki nie zobaczymy wyraźnych sygnałów dezinflacji RPP pozostanie ostrożna w swoich poczynaniach. W naszej ocenie stopy NBP pozostaną bez zmian co najmniej do końca 2023 i przed końcem tego roku nie będzie przestrzeni do dyskusji o ich obniżeniu z uwagi na niepewność co do trwałego spadku inflacji do celu NBP” - czytamy w analizie banku.