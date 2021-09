Zalando inwestuje w firmę zajmującą się technologią regeneracyjną tekstyliów

Technologia Infinited Fiber Company przekształca surowce na bazie celulozy w zregenerowane włókna tekstylne Infinna

Inwestycja związana jest z celem zrównoważonego rozwoju Zalando, jakim jest przedłużenie żywotności co najmniej 50 milionów produktów modowych do 2023 roku

Technologia Infinited Fiber Company przetwarza surowce na bazie celulozy, takie jak bogate w bawełnę odpady włókiennicze, w Infinnę™ – zregenerowane włókno tekstylne o naturalnym, miękkim wyglądzie, w dotyku przypominające bawełnę. Włókno Infinna™ jest biodegradowalne, nie zawiera mikroplastiku, a po zakończeniu użytkowania, ubrania z niego wykonane mogą być poddane recyklingowi z resztą odpadów tekstylnych w tym samym procesie. Obie firmy podpisały również list intencyjny, zgodnie z którym Zalando w przyszłości będzie dostarczać Infinited Fiber Company surowce oraz używać zregenerowanego włókna Infinna™ do produkcji własnej.

W ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju Zalando zobowiązało się do stosowania zasad obiegu zamkniętego i przedłużenia żywotności przynajmniej 50 milionów produktów modowych, umożliwiając dokonywanie wyborów w obiegu zamkniętym oraz zachęcając do zmiany zachowań w stosunku do produktów i doświadczeń związanych z obiegiem zamkniętym.

Zalando już wcześniej nawiązało współpracę z platformą innowacji w zakresie zrównoważonej mody, Fashion for Good, oraz niemieckim startupem circular.fashion, aby stworzyć kolekcję kapsułową redeZIGN for Circularity, a także z Ellen MacArthur foundation w celu wzmocnienia ekonomii cyrkularnej w modzie.