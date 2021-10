Zalando pomoże naprawić ubrania

Zalando wprowadza nowe inicjatywy biznesowe w zakresie obiegu zamkniętego w całym cyklu życia produktu: od opracowywania standardów projektowych po inwestycje w nowe technologie recyklingu

Firma realizuje program pilotażowy naprawy ubrań za pośrednictwem wybranych lokalnych pracowni i krawców w Berlinie i wyposaża kolekcję „redeZIGN for circularity" w cyfrowe paszporty produktów z kodem QR

Realizowane przedsięwzięcia mają wpłynąć na zmianę postaw i przybliżyć Zalando do osiągnięcia do 2023 roku celu, jakim jest przedłużenie życia co najmniej 50 milionów produktów modowych

Zalando dąży do przejścia na system obiegu zamkniętego, całościowo przebudowując każdy etap cyklu życia produktu, tj.: projektowanie i produkcja – użytkowanie – ponowne użycie – zamknięcie pętli. Od projektowania pod kątem obiegu zamkniętego, poprzez kolekcję „redeZIGN for circularity", pilotażowe naprawy, ciągłe skalowanie oferty produktów używanych, aż do opracowania platformy open source do zarządzania odpadami tekstylnymi w ramach projektu Sorting For Circularity, realizowanego wspólnie z Fashion for Good: strategia Zalando ma na celu znalezienie rozwiązań na całe spektrum wyzwań branżowych włączając klientów, marki i partnerów.

Projektowanie

Na etapie projektowania Zalando współpracuje z fundacją Ellen MacArthur Foundation i berlińskim start-upem circular.fashion w celu zdefiniowania ogólnobranżowych kryteriów dotyczących produktów o obiegu zamkniętym oraz podnoszenia umiejętności swoich zespołów ds. marek własnych w zakresie projektowania z myślą o cyrkularności. Aby umożliwić świadome wybory o obiegu zamkniętym, Zalando wprowadza kolekcję kapsułową "redeZIGN for circularity" opartą na marce własnej ZIGN. Wszystkie z 50 artykułów z kolekcji męskich i damskich tekstyliów, butów i akcesoriów posiadają cyfrowy paszport produktu. Za pomocą kodu QR na etykiecie klienci mogą przejść do witryny produktu, aby dowiedzieć się, gdzie produkt został wyprodukowany, jak o niego dbać, jak go naprawiać i jak odsprzedać go Zalando.

Wykorzystanie