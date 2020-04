Zalando poprawi dostępność małych i średnich firm na platformie

Zalando wprowadza zmiany, które mają pomóc markom modowym i sprzedawcom detalicznym w czasie kryzysu koronawirusowego. Firma umożliwi im łatwiejsze łączenie się z platformą. Do końca czerwca partnerzy potrzebujący natychmiastowej ulgi pieniężnej skorzystają z szybszych warunków wypłaty.

Zalando poprawi także dostępność małych i średnich marek w swoim sklepie.

Jak zauważa firma, tylko podczas weekendu wielkanocnego partnerzy Zalando sprzedali ponad milion produktów w ramach programu partnerskiego, co stanowi wzrost o ponad 100 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Do 31 maja partnerzy programu Connected Retail mogą sprzedawać za pośrednictwem platformy, nie płacąc prowizji. Doprowadziło to do sprzedaży około 35 tys. artykułów w sklepach stacjonarnych podczas weekendu wielkanocnego.

Według wstępnych danych za pierwszy kwartał Zalando szacowany wzrost przychodów grupy mieści się w przedziale 10,1-11,6 proc. i wynosi od 1,52 do 1,54 mld euro (I kwartał 2019 r .: 1,38 mld). Zalando oczekuje skorygowanego EBIT (zysk operacyjny przed opodatkowaniem) w przedziale od minus 90 milionów do minus 110 milionów euro (pierwszy kwartał 2019: plus 6,4 miliona) w wyniku niższego wzrostu sprzedaży w pierwszym kwartale i wyjątkowego odpisu na zapasy w wysokości 40 milionów euro.