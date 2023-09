Zalando wraz z fundacją SexedPL wspiera mamy

Inicjatywa, składająca się z trzech części: bezpłatnych konsultacji online, cyklu spotkań w Poznaniu, Warszawie i Łodzi oraz ogólnodostępnych treści edukacyjnych, jest odpowiedzią na wyzwania, z jakimi zmagają się polskie mamy.

Na podstawie badań, Zalando wraz z fundacją SexedPL, wskazało trzy kluczowe obszary, przysparzające matkom w Polsce trudności:

- Niska samoocena po urodzeniu dziecka, która przyczynia się także do narastania presji związanej z koniecznością pogodzenia roli młodej matki z innymi rolami w dorosłym życiu (jak np. partnerka, osoba aktywna zawodowo).

- Niski współczynnik uczestnictwa w rynku pracy (30% matek z dziećmi w wieku 1-9 lat nie jest zatrudnionych, a co szósta niepracująca matka ma trudności w znalezieniu odpowiedniej pracy), połączony z rosnącym pragnieniem powrotu do życia zawodowego po urlopie macierzyńskim.

- Wreszcie eskalacja presji i obciążenia psychicznego kobiet będących matkami w miejscu pracy.

Program darmowych wydarzeń obejmuje panele dyskusyjne i warsztaty na temat: psychologii zmiany, przedsiębiorczości kobiet, prawa pracy oraz siostrzeństwa i seksuologii. Wśród panelistów znajdują się: Sylwia Chutnik (Fundacja MaMA), Marta Majrzchak-Ostrowska (Herstories), Sandra Frydrysiak (SWPS) oraz doradca prawny Marta Rolirad (Prawo jest proste). Ponadto w Poznaniu kobiety powracające na rynek pracy będą miały możliwość zrobienia profesjonalnego zdjęcia do CV. Zalando i Fundacja SexedPL zapraszają do udziału w projekcie kobiety na różnych etapach macierzyństwa – od matek niemowląt po matki, których dzieci są już dorosłe.

Przez cały wrzesień, projektowi “Mamy do pogadania” będą towarzyszyć także darmowe konsultacje online, do których zaproszono specjalistów z czterech dziedzin - prawnika, seksuolożkę, psychoterapeutkę i położną. W mediach społecznościowych SexedPL (Instagram, Tiktok) znaleźć będzie można również różnorodne treści edukacyjne związane z projektem. Panele dyskusyjne i warsztaty są całkowicie bezpłatne. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.sexed.pl oraz na profilach społecznościowych fundacji. Wszystkie spotkania zaplanowano w przestrzeniach hoteli PURO.