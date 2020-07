Załoga Organic Farma Zdrowia wraca do biura i pracuje nad nową ofertą

Powrót pracowników do biura, nowe ekologiczne produkt w ofercie i rozwój usług Click& Collect, Click&Drop oraz Click&Drive - to najważniejsze czerwcowe wydarzenia w spółce Organic Farma Zdrowia.

Spółki z Grupy Organic Farma Zdrowia w czerwcu br. przywróciły pełną działalność biurową.

Wcześniej większość pracowników wykonywało pracę zdalnie.

Spółka Eko-Wital wprowadził do oferty m.in. ekologiczne zamienniki serów miękkich - produkty z orzechów nerkowca włoskiej marki Casa del Fermentino. Firma poszerzyła również ofertę ekologicznych kozich i owczych jogurtów Cantero de Letur, a także ofertę krajowych sezonowych ekologicznych owoców i warzyw. Natomiast w sklepach Organic Farma Zdrowia można od czerwca nabyć kiełbaski znanej już amerykańskiej marki Beyond Meat, które obok Beyond Burgerów stały się przebojem handlowym.

Spółka prowadziła intensywne prace nad rozwojem sprzedaży internetowej oraz zakupów w usłudze Click& Collect, Click&Drop oraz Click&Drive.