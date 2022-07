Założyciel Yellow Octopus: Zrównoważony rozwój musi się opłacać (podcast)

Wierzę w odsprzedaż rzeczy używanych. Dlatego cztery lata temu zainwestowałem 750 tys. dolarów w spółkę Reflaunt.com, czyli platformę technologiczną obsługującą model resale dla takich firm jak Net-a-Porter, Balanciaga COS czy H&M. Teraz ich wycena to 32 mln dolarów.

Wierzę też w przetwarzanie rzeczy, które nie nadają się do odsprzedaży. Z tego powodu rozwijam firmę Upcycle Labs, która z przetworzonej odzieży, obuwia i akcesoriów produkuje wyposażenie wnętrz i sklepów. Zgłaszają się do nas najwięksi detaliści i chcą z nami pracować, gdy zyskamy większą skalę. To jest teraz nasz cel.