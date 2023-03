Zambrów z Vendo Parkiem od Trei Real Estate. Biedronka najemcą

Ofertę handlową i usługową Zambrowa poszerzy 12 sklepów, w tym z artykułami pierwszej potrzeby. 22-tysięczne miasto położone w województwie podlaskim na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych zyskało nową przestrzeń do realizacji codziennych zakupów. To drugi Vendo Park na Podlasiu i 33 inwestycja dewelopera Trei Real Estate w Polsce. Obiekt powstał we współpracy z Patron Capital.