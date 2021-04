Zamienniki mięsa od Foods Brothers szukają drogi do klineta. Pomoże e-sklep

fot. Foods Brothers

Założyciele firmy Foods Brothers – Andrzej Kołosowski i Stan McGowan – w 2019 r. wprowadzili na polski rynek roślinne zamienniki mięsa światowych marek, takich jak Linda McCartney's i Beyond Meat oraz są ich wyłącznym dystrybutorem. Polski startup zapowiada kolejne etapy rozwoju, w tym otwarcie się na sprzedaż detaliczną, uruchomienie sklepu internetowego oraz wprowadzenie nowości produktowych.

- W pierwszej kolejności postawiliśmy na współprace z rynkiem HoReCa. Kocham gotować, ukończyłem m.in. Akademię Kurta Schellera i wiedziałem, że te produkty obronią się same. Zaczęliśmy od prezentacji produktów w wybranych restauracjach i lokalach gastronomicznych znajdujących się w różnych częściach Polski, ale wtedy hasło „roślinny zamiennik mięsa” bardzo często budziło wielkie zdziwienie i niedowierzanie. Zaprosiliśmy więc przedstawicieli wybranych firm na blind testy do siebie – mówi Andrzej Kołosowski.

Pierwszym miejscem w Polsce, które zdecydowało się na wprowadzenie burgerów Beyond Meat była wegańska restauracja House of Seitan w Gdańsku. - Przez pierwsze kilka tygodni współpracy żywność dostarczaliśmy z Warszawy na wybrzeże samochodami osobowymi oferującymi wspólne przejazdy kierowców i pasażerów w ramach jednej ze znanych firm carpoolingowych w Polsce. Oczywiście wszystko było odpowiednio zabezpieczone, ale do dziś początki biznesu łączę m.in. z takimi wyzwaniami – mówi Stan McGowan, współzałożyciel oraz dyrektor marketingu i sprzedaży Foods Brothers.

Następnie do grona klientów dołączyły sieci handlowe. Część z nich początkowo niechętnie spoglądała w stronę mrożonych zamienników mięsa. – Walczymy ze stereotypem mówiącym, że mrożonki to głównie niskiej jakości produkty. Tego typu żywność zachowuje wysoką zawartość substancji odżywczych, w tym wiele witamin i składników mineralnych. Pamiętajmy również o tym, że w Polsce rocznie marnuje się prawie 5 mln ton żywności. Mrożenie pozwala zmniejszyć te niechlubne liczby – dodaje Stan McGowan.

Obecnie ponad 1 mln Polaków w wieku 18-65 lat to wegetarianie lub weganie, zaś aż 2 mln planuje przejść na dietę pozbawioną mięsa. Ponadto 43 proc. Polaków przyznaje, że mocno ogranicza mięso. To pozwala Foods Brothers na pozyskiwanie kolejnych kontrahentów. Dziś żywność dystrybuowana przez firmę dostępna jest m.in. w sieci burgerowni Bobby Burger, na rynku diet pudełkowych z firmy Maczfit oraz w setkach restauracji i hoteli na terenie całej Polski. W sprzedaży detalicznej produkty dostępne są na półkach kilku największych sieci handlowych w Polsce, w tym: Organic Farma Zdrowia, Selgros, Żabka, Kaufland, Auchan, Carrefour i E.Leclerc.

– Lockdown nie wpłynął znacząco na nasze funkcjonowanie. Import produktów działa bez zarzutu. Co prawda siłą rzeczy straciliśmy kilku mniejszych partnerów, przede wszystkim z branży HoReCa. Jednak w ogólnym rozrachunku poprzedni rok był jednak dla nas bardzo dobry. Sprzedaliśmy pół miliona roślinnych burgerów oraz wiele innych produktów, takich jak wegańskie zamienniki mięsa mielonego, drobiu, wieprzowiny oraz roślinne klopsiki czy kiełbaski. Oznacza to wzrost o 150 proc. rok do roku – mówi Stan McGowan.

Jak podkreślają założyciele Foods Brothers, w firmie nie brakuje ambitnych planów na przyszłość. – Niebawem otworzymy się na klienta indywidualnego i uruchomimy własny sklep internetowy. Każda osoba będzie mogła zamówić w nim dystrybuowane przez nas produkty. W najbliższych miesiącach nie zabraknie także nowości w ofercie. Oprócz dobrze znanych już marek Beyond Meat oraz Linda McCartney’s, planujemy wprowadzenie do sprzedaży roślinnych alternatyw dla ryb firmy Good Catch. Jeśli chcemy zmienić podejście do kategorii „roślinnego mięsa”, należy skupić się na smaku – a nie na czymś, co jest zaledwie jego akceptowalną alternatywą – podsumowuje Stan McGowan.