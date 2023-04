Zamknięto 10 sklepów Organic Farma Zdrowia. Restrukturyzacja prawie zakończona

103 mln złotych - tyle wyniosła sprzedaż Grupy Organic Farma Zdrowia w 2022 roku, co stanowi wzrost o 2,6% r/r, a na bazie LfL wzrost o ok. 5% w stosunku do roku 2021.

Organic Farma Zdrowia: W 2022 r. plany, budżety i prognozy przestawały mieć sens

- 2022 rok był z pewnością okresem niespotykanych turbulencji – 5-ta, największa fali pandemii Covid, „Polski Ład”, wybuch wojny w Ukrainie, ogromna skala podwyżek cen wszystkiego, a szczególnie paliwa i nośników energii, duże osłabienie złotówki, rekordowa inflacja, problemy z zaopatrzeniem w surowce, produkty, materiały do pakowania i …. powodowały, że prowadzenie biznesu było niekończącym się wyzwaniem. Wszelkie plany,

budżety i prognozy przestawały mieć sens. Jedynie tzw. „zimna krew”, doświadczenie w działaniu w kryzysie i optymizm, pozwalały pokonywać coraz to nowe wyzwania i osiągać możliwe najlepsze rezultaty jakie w takim otoczeniu były osiągalne - pisze Sławomir Chłoń, prezes Grupy Organic Farma Zdrowia.

Sprzedaż spółki detalicznej Organic Farma Zdrowia w 2022r. wyniosła 55 mln zł, co oznacza spadek o 1% w stosunku 2021 roku, ale wzrost o 7,5% na bazie LfL (porównywalnej bazie sklepów). Sprzedaż Spółki dystrybucyjnej Eko-Wital wyniosła 66,1 mln zł, co oznacza wzrost o 4,2% w stosunku do 2021 roku.

Milion złotych straty Organic Farmy Zdrowia

Ostatecznie cały rok Grupa zakończyła stratą netto w kwocie 1 mln zł i stratą EBITDA w kwocie 2,34 mln złotych, niemniej jest to nieporównywalnie mniej niż rok wcześniej kiedy strata netto wyniosła 13,65 mln zł, a strata EBITDA 13,77 mln złotych, pamiętając jednak, że wyniki 2021 roku zostały obciążone kwotą ponad 9 mln złotych odpisów aktywów oraz rezerw na koszty likwidacji nierentownych sklepów, których część była poniesiona w 2022 roku.

Organic Farma Zdrowia zamknęła 10 sklepów

W ramach restrukturyzacji zostało zamkniętych 10 sklepów sieci, przemodelowano wiele procesów, co pozwoliło zredukować wiele stanowisk i poprawić efektywność. Redukcja stanowisk i wprowadzenie hybrydowego modelu pracy, pozwoliło na zmniejszenie powierzchnia biura centrali Grupy oraz dokonania bardzo wielu cięć kosztowych. Szacunkowo, pierwotny plan restrukturyzacji został do końca 2022 roku zrealizowany w 85%.

Priorytetem kierownictwa Grupy na 2023 rok jest trwały wzrost sprzedaży i zakończenie procesu restrukturyzacji, dzięki czemu Grupa będzie miała szanse szybko wrócić na ścieżkę generowania pozytywnych wyników i nowych możliwości rozwojowych.