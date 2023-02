Zamówienia z IKEA przyjadą szybciej

Dzięki wieloletniej współpracy IKEA z FM Logistic, lokalizacji nowego magazynu, nowoczesnej infrastrukturze oraz zastosowanej automatyzacji, klienci zyskują teraz dodatkowe 2,5 godziny na złożenie zamówienia z dostawą kolejnego dnia. W przypadku zamówień weekendowych, przesyłki kurierskie zostaną dostarczone do klientów już w poniedziałek, a nie tak jak dotychczas we wtorek.

Nowy magazyn FM Logistic, który przeznaczył powierzchnię 16 tys. mkw. dla IKEA, służyć będzie do obsługi ok. 7 tys. rodzajów artykułów, wśród których znajdują się m.in.: małe meble i artykuły wyposażenia domu, takie jak wybrane materace, dywany, poduszki, szklanki czy świece. Nowy projekt IKEA i FM Logistic jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się rynek i preferencje zakupowe klientów.

Obecnie magazyn pozwala na obsługę ponad 1 mln zamówień w pierwszym roku jego działalności. Przestrzeń przeznaczona dla IKEA zabezpiecza jednak perspektywę wzrostu liczby paczek i rozwoju kanału e-commerce na najbliższych kilka lat. Z kolei zlokalizowanie obiektu w centralnej Polsce pozwoli zmniejszyć średnią liczbę kilometrów pokonywanych przez paczki i wpłynie na redukcję emisji CO2. Zastosowane w nim zautomatyzowane rozwiązania logistyczne, takie jak Packsize i sprzęt przycinający wysokość kartonów do wielkości produktów, zapewnią też mniejsze zużycie papieru, a tym samym zmniejszą negatywny wpływ na środowisko.

Kupowanie i składanie mebli zawsze było naturalne dla klientów IKEA, ale teraz oczekują oni różnych opcji. Podejście omnikanałowe do sprzedaży zapewnia, że nasi klienci otrzymują wysokiej jakości artykuły wyposażenia domów – kiedykolwiek, jakkolwiek i gdziekolwiek chcą - mówi Sebastian Kaczmarski, Kierownik ds. Centralnych Operacji Logistycznych, IKEA Distribution Services S.A.

Roboty asystujące Locus Robotics po raz pierwszy w Polsce

To właśnie w magazynie FM Logistic, po raz pierwszy w Polsce, do realizacji zamówień zastosowano 46 robotów asystujących amerykańskiej firmy Locus Robotics, czyli jedyne rozwiązanie na rynku w pełni współpracujące z ludźmi. Jest to też pierwsze na świecie wdrożenie robotów drugiej generacji. Ich udźwig został zwiększony dwukrotnie, do 36 kg.

Magazyn IKEA i FM Logistic w Wiskitkach, fot. mat. pras.

Maszyny umożliwiają przygotowanie do 4 zamówień w tym samym czasie, jednocześnie asystując pracownikom magazynu przy ich kompletacji. Podjeżdżają do odpowiedniego regału i wyświetlają na ekranie jaki artykuł i ile sztuk należy pobrać. Następnie, dzięki czujnikom laserowym, wyznaczają najkrótszą trasę pomiędzy regałami i przemieszczają się do kolejnych pracowników. W dalszym kroku zamówienia trafiają na linię automatyczną, gdzie są sortowane dla pakowane wg różnych technologii: od pakowania w koperty poprzez pakowanie w kartony z redukcją wysokości lub kartony przycinane na wymiar oraz finalnie są przydzielane do osobnych załadunków dla odpowiednich firm kurierskich.

Magazyn IKEA i FM Logistic w Wiskitkach, fot. mat. pras.

– W FM Logistic wyznajemy zasadę automatyzowania procesów logistycznych tylko dla wymiernych efektów. W tym projekcie chcąc spełnić zarówno wysokie oczekiwania jakościowe naszego klienta – firmy IKEA jak i konsumentów końcowych, a także ułatwić pracę naszym zespołom magazynowym, zastosowanie automatyzacji na dużą skalę było najlepszym rozwiązaniem – mówi Guilhem Vicaire, Central Europe Business Solutions Director, FM Logistic.

- Ze względu na dużą różnorodność produktów, a także ich gabarytów wykorzystaliśmy kilka różnych technologii. Obecnie ok. 50% zamówień pakowanych jest w pełni automatycznie. Druga połowa zamówień jest pakowana manualnie, gdzie ok. 8% produktów stanowią tzw. produkty wrażliwe, jak szkło, a 10% to produkty gabarytowe, które ze względu na rozmiary nie mogą być też kompletowane przez roboty. Szacujemy, że dzięki zastosowanym rozwiązaniom osiągnęliśmy wydajność na poziomie 225% przy kompletacji zamówień oraz na poziomie 175% przy pakowaniu. Jest to realne wsparcie realizacji i rozwoju strategii omnikanałowej naszego klienta - dodaje Guilhem Vicaire.

Magazyn IKEA i FM Logistic w Wiskitkach, fot. mat. pras.

Środowisko sprzedaży omnikanałowej IKEA

Omnikanałowość w IKEA oznacza dawanie klientom opcji wyboru najwygodniejszego dla nich miejsca i sposobu zakupów, co jest odpowiedzią na ich wzrastające oczekiwania oraz potrzeby. Klienci mogą dziś spotkać się z IKEA w sklepach, studiach planowania albo przy okazji odbioru produktów w punktach odbioru, Skrytkach IKEA lub Paczkomatach – w sumie w ponad 23 tys. punktów zlokalizowanych w całej Polsce.

Zakupy online są coraz częściej wybieraną formą spotkań klientów z IKEA. Aplikację Mobilną IKEA pobrało w ubiegłym roku finansowym 1,7 mln użytkowników. Polska jest jednym z najszybciej rosnących rynków e-commerce IKEA na świecie. Udział sprzedaży z tego kanału wyniósł w roku finansowym 2022 aż 29% (globalnie to 25%).

Priorytetem IKEA jest też utrzymanie jak największej przystępności cenowej produktów. Dla Klubowiczów IKEA Family odbiór zamówień w Paczkomacie InPost zaczyna się już od 1 zł, zaś dostawa kurierem do domu lub odbiór w Punkcie Odbioru GLS to koszt od 5 zł.

Nowa inwestycja w Wiskitkach jest też zgodna z realizacją strategii zrównoważonego rozwoju IKEA z 2012 roku – People & Planet Positive. Zgodnie z nią, IKEA dąży do tego, by do 2030 roku stać się biznesem cyrkularnym i pozytywnym dla klimatu, przy jednoczesnym rozwoju działalności, poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w ilości większej niż emituje łańcuch wartości IKEA.