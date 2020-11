Zamożniejsi klienci sięgają po produkty premium, bo nie wydają na rozrywkę

Pandemia koronawirusa przyspieszyła o około 3-4 lata rozwój handlu produktami spożywczymi w kanale online. Po zmniejszeniu restrykcji, liczba Europejczyków, którzy kupowali produkty spożywcze online wzrosła w lipcu do 50 proc. z 39 proc. w maju.



Jak wynika z analiz Bain & Company obecnie co piąty ankietowany twierdzi, że wydaje więcej na świeże warzywa i owoce ze względu na potrzebę wzmocnienia odporności i fakt, że częściej gotuje w domu. Troska o zdrowie przełożyła się też w Europie na 7-procentowy wzrost sprzedaż suplementów diety i dostępnych bez recepty preparatów podnoszących odporność.

Wzrost sprzedaży odnotowały zarówno produkty z segmentu budżetowego, jak i premium. Obecnie 21 proc. badanych deklaruje, że częściej sięga po marki własne sieci handlowych, a 16 proc. przewiduje, że będzie kupować takich produktów więcej. Chociaż wielu konsumentów obawia się o stan swoich finansów i dostosowuje wydatki do nowej sytuacji, to niska cena nie zawsze jest kluczowym kryterium wyboru.

– W Europie, w przypadku zakupów spożywczych czynnikiem decydującym pozostaje jakość, ale już przy wyborze innych artykułów domowego użytku najważniejsza jest cena. Jednocześnie zamożniejsi klienci, którzy z powodu pandemii ograniczyli wydatki na rozrywkę, zaczęli kupować więcej produktów spożywczych z półki premium – komentuje Patryk Rudnicki z Bain & Company.