Zamykają kultowy sklep Małgorzatka. Powód? Rachunki za prąd

Portal rzeszow24.info opisuje sprawę zamknięcia kultowego sklepu w Rzeszowie.

Wśród mieszkańców sklep Małgorzatka cieszył się bardzo pochlebnymi opiniami. Wielu z nich z nostalgią wspomina pierwsze zakupy w latach 90, wtedy też sklep rozpoczął na ulicy 3 Maja swoją działalność. Wśród asortymentu sklepu były m.in. pakowane bomboniery, czekoladki, ciastka, oryginalne słodycze z całego świata, a także kawy czy herbaty z różnych zakątków globu.

Właścicielka sklepu, pani Małgorzata Jaworska opowiedziała portalowi rzeszow24.info o aktualnej sytuacji sklepu.



- Jest nam na pewno bardzo ciężko. Aktualne rachunki za prąd były jednym z głównych czynników, przez które musieliśmy zlikwidować to miejsce. Jak to w życiu bywa, również inne kwestie, życiowe się na to nałożyły - mówi .