Żappka Post – nowa usługa w aplikacji mobilnej Żabki pozwala śledzić przesyłkę

Aplikacja mobilna Żabki zyskała nową funkcjonalność, fot. mat. pras.

W ubiegłym roku Żabka obsłużyła ponad 12 mln paczek. Sieć postanowiła jeszcze bardziej ułatwić i przyspieszyć ten proces, dodając do aplikacji mobilnej żappka nową funkcjonalność – możliwość śledzenia zamawianych przesyłek.

W aplikacji żappka można zbierać żappsy, odbierać nagrody, płacić, a także śledzić i odbierać paczki. Nowa funkcjonalność – Żappka Post – pozwoli sieci na usprawnienie procesu odbioru przesyłek, a dla jej klientów oznacza wygodny i bezpieczny, bo bezdotykowy, odbiór paczek obok domu.

By skorzystać z nowej możliwości, należy pobrać najnowszą wersję żappki i uzupełnić w niej aktualny numer telefonu. Od tego momentu użytkownik żappki będzie dostawał w aplikacji powiadomienia o statusie swoich przesyłek wysyłanych do sklepów sieci wraz z informacją, do kiedy może je odebrać. W aplikacji będzie także można podejrzeć kod, upoważniający do odbioru paczek. Dodatkowo w aplikacji, na mapie widoczna będzie lokalizacja sklepu, w którym czeka paczka.

Przeczytaj także: Poczta Polska z nowymi usługami dla klientów cyfrowych

Za implementację funkcjonalności Żappka Post i integrację z systemami kurierskimi byli odpowiedzialni partnerzy technologiczni Żabki – Future Mind oraz Point Pack.



Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 6500 placówek prowadzonych przez ponad 4900 franczyzobiorców pod marką Żabka.