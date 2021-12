Żappka Store, HalfPrice, Amazon.pl, działania UOKIK - podsumowujemy 2021 r. w polskim handlu

Najważniejsze wydarzenia w branży retail według Macieja Krausa

Przejęcie polskiego oddziału Tesco przez Netto

Była to transakcja duża, a jednocześnie niespodziewana. Globalne problemy Tesco zmusiły firmę do koncentracji na kluczowych rynkach, w związku z czym od kilku lat mówiło się o chęci zbycia polskiego oddziału. Problemem była jednak jego wielkość i koszty utrzymania – znalezienie kupca całości wydawało się graniczyć z cudem, natomiast sprzedaż sieci w częściach była procesem trudnym i bardzo długotrwałym.

Netto, przejmując nie tylko większość sklepów, ale także strukturę logistyczno-zaopatrzeniową, wyraziło swoją intencję dołączenia do największych graczy na polskim rynku retailu. Duńska sieć zwiększyła liczbę sklepów o ponad 150%, obejmując swoim zasięgiem cały kraj.

Wejście Amazona do Polski

Długo wyczekiwane otwarcie polskiej odsłony internetowego sklepu Amazona stało się faktem. Choć do tej pory możliwe było dokonywanie zakupów wielu produktów na stronach przeznaczonych dla innych państw, to dedykowana dla Polski strona zapewni 100% funkcjonalności w zakresie dostępności produktów, płatności, dostawy i obsługi.

Oprócz samej strony, zadebiutowała również usługa Amazon Prime (konkurująca np. z Allegro Smart), pozwalająca na dostęp do darmowych dostaw, filmów, seriali, gier oraz specjalnych promocji w modelu subskrypcyjnym. Oznacza to, że Amazon zamierza poważnie konkurować o miano lidera na polskim rynku e-commerce. Po udanych kampaniach w Europie Zachodniej można wnioskować, że ma ku temu poważne argumenty.

Wejście Shopee do Polski

Kolejnym międzynarodowym graczem e-commerce, który w 2021 roku zadebiutował w polskiej odsłonie, jest Shopee. Wywodzący się z Singapuru marketplace w ostatnich latach brał szturmem rynki państw rozwijających się, szybko zyskując bardzo silne pozycje w Indonezji, Malezji czy Brazylii.

Działalność Shopee wyróżnia się oparciem procesów e-commerce w pierwszej kolejności o aplikację mobilną, co gwarantuje jej sprawne działanie i pełną funkcjonalność. Można spodziewać się, że rynek polski będzie strategicznie kluczowy dla firmy ze względu na lokalizację i możliwość dalszego rozwoju platformy w Unii Europejskiej. Duże możliwości konkurowania ceną i intensywne działania marketingowe powinny szybko uczynić z Shopee jednego z kluczowych graczy na polskim rynku.

Upowszechnienie usług natychmiastowej dostawy zakupów (Lisek, Glovo, Bolt Market)