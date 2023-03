Zara odjeżdża konkurentom, H&M stracił w oczach konsumentów

H&M traci pozycję

H&M wciąż traci na znaczeniu: przy wzroście sprzedaży o 3% w lokalnej walucie w miesiącach grudzień, styczeń i luty, drugi co do wielkości gracz w sektorze modowym odnotował wyniki niższe od oczekiwanych. Według analityków z Jefferies, liczby pokazują, że sprzedaż faktycznie spadła o 3% w lutym.

Jednak w ujęciu netto H&M odnotował 12% wzrost obrotów w porównaniu z poprzednim rokiem, do 54,9 mld koron (4,9 mld euro). Wyłączając strefy działań wojennych (Białoruś, Rosja i Ukraina), sprzedaż wzrosła o 16% w ujęciu netto i o 7% w walucie lokalnej.

Kosztowne operacja kładą się cieniem na wynikach H&M

Już w zeszłym roku stało się jasne, że opuszczenie Rosji będzie dla szwedzkiej grupy bardzo kosztowne. W 2022 roku zyski grupy spadły również z powodu rosnących kosztów surowców, frachtu i energii, których czołowy gracz fast-fashion nie był w stanie w pełni przerzucić na klientów. CEO firmy, Helena Helmersson, zdecydowała o reorganizacji grupy, likwidując tysiące miejsc pracy. H&M uruchomił także własną platformę sprzedaży rzeczy używanych w Stanach Zjednoczonych, która wkrótce pojawi się także w Europie.

Zara wciąż na fali

Tymczasem lider rynku modowego, Inditex, odnotował 13,5% wzrost sprzedaży w okresie od 1 lutego do 13 marca oraz 18% wzrost w całym roku 2022, osiągając sprzedaż na poziomie 32,6 mld euro. Pomimo wzrostu cen o ponad 5%, popyt, w szczególności na ofertę flagowej marki Zara, pozostał bardzo silny.

Zyski przed opodatkowaniem Zary wzrosły nawet o 38,5%, co stanowi dużą różnicę w porównaniu z siostrzanymi sieciami Oysho i Massimo Dutti, których zyski spadły o około 10%. W całym 2022 roku, dla wszystkich sieci łącznie, zysk operacyjny wzrósł o 29%, do 5,5 mld euro, choć było to nieco poniżej oczekiwań analityków.

Inditex inwestuje w rozwój sieci

Mimo to hiszpańska grupa planuje w tym roku duże wydatki, w tym 1,6 mld euro na rozbudowę sklepów i magazynów. Grupa zamknęła około jednej dziesiątej swoich sklepów w ciągu ostatnich trzech lat, ale teraz chce zmodernizować pozostałe lokalizacje. Zainwestuje także w nowe rozwiązania technologiczne, zabezpieczające odzież przed kradzieżą.

Inditex chce także otworzyć platformę second-hand we Francji i Niemczech, a także nowy punkt Zary na Polach Elizejskich w Paryżu. Oysho rozszerza swoją działalność na Wielką Brytanię, a Stradivarius na Niemcy. W USA modowy gigant celuje w sklepy w dużych miastach, takich jak Nowy Jork, Los Angeles, Miami, Boston i Las Vegas. To oznacza, że po raz pierwszy od czterech lat Inditex rozbudowuje sieć sklepów stacjonarnych.