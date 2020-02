Zarejestrowano logo Krajowej Grupy Spożywczej

Kilka miesięcy temu oficjalnie powołano do życia Krajową Grupę Spożywczą. Krajowa Spółka Cukrowa, która jest trzonem holdingu, zarejestrowała już nowe logo.

W grudniu 2019 r.Krajowa Spółka Cukrowa zarejestrowała w Urzędzie Patentowym znak słowno graficzny Krajowa Grupa Spożywcza. 11 maja 2020 r. minie okres, kiedy można zgłaszać sprzeciw wobec rejestracji.

Logo Krajowej Grupy Spożywczej

Według zgłoszenia znak obejmuje aż 18 różnych klas produktów i usług m.in. mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów; preparaty do barwienia żywności; torebki oraz artykuły z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych do pakowania i przechowywania artykułów spożywczych; nabiał i substytuty nabiału; ryby mrożone, ryby przetworzone; ryby wędzone; koncentraty zup; mięso i wędliny; przekąski; pasty owocowe i warzywne; przetworzone owoce, warzywa i grzyby; cukry, batony zbożowe i energetyczne; płody rolne i z akwakultury; napoje bezalkoholowe; napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa); usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w zakresie rynku rolno-spożywczego; dzierżawa gospodarstw rolnych; magazynowanie i przechowywanie zbóż, energia elektryczna; usługi w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, owoców i warzyw; zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; usługi badawcze w zakresie rolnictwa czy usługi w zakresie pomocy prawnej.

Krajowa Grupa Spożywcza ma uregulować rynek rolno-spożywczy w Polsce. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski obiecuje, że Grupa będzie docelowo własnością polskich rolników.