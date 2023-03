Zarobki: Górnik 12 tys. zł a kasjer 3 tys. zł

Najważniejszą przyczyną wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w lutym 2023 roku były m.in. wypłaty rocznych premii i nagród, jubileuszowych, związanych z inflacją, podwyżki wynagrodzeń oraz wypłaty odpraw emerytalnych (które są również uwzględniane w składnikach wynagrodzeń).

Przypomnijmy, że średnia pensja kasjera w markecie to 3700 zł brutto. Netto jest to 2852 zł (dane z portalu wynagrodzenia.pl)

Ile przeciętnie zarabiają Polacy?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. w porównaniu z lutym 2022 r. było wyższe o 13,6% i wyniosło 7065,56 zł (brutto). Względem stycznia 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 2,6% - podał GUS.

W lutym 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się minimalnie względem stycznia 2023 r. o 0,1%, natomiast w styczniu 2023 r. obserwowano nieznaczny wzrost w stosunku do grudnia 2022 r. (o 0,4%). Niewielkie zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w lutym 2023 r. było wynikiem m.in. zwolnień w jednostkach, zakończenia umów terminowych i nie przedłużania ich, a także przejść pracowników na emeryturę.

Porównując luty 2023 r. do lutego 2022 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 0,8%. W lutym 2022 r. odnotowany w skali roku wzrost był wyższy i wynosił 2,2%.

Narastająco w okresie dwóch miesięcy 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. wzrosły we wszystkich sekcjach PKD 2007 od 8,1% w sekcji „Budownictwo” do 24,6% w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 13,6%. Najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” w wysokości 12100,19 zł (wzrost o 13,9% względem analogicznego okresu roku poprzedniego), zaś najniższą w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” na poziomie 5095,36 zł (pomimo wzrostu w odniesieniu do sytuacji sprzed roku o 13,9%).