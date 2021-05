Żartobliwa odpowiedź Biedronki wobec AGROUnii

AGRO wiadomości Biedronki, fot. biedronka.pl

20 maja br. rolnicy z AGROUnii rozpoczęli akcję rozdawania ziemniaków na ulicach Warszawy. Organizacja protestowała ten sposób wobec niskich cen za polskie produkty. Biedronka dziś w "specjalnym wydaniu AGROwiadomości" pisze: polskie ziemniaki cały rok w Biedronce, 100 proc. POLSKIE!

Wczoraj Michał Kołodziejczak, prezes ruchu AGROunii, mówił: Robimy to po to, aby pokazać dokąd zmierza polskie rolnictwo pod tymi rządami, które teraz są nad nami i decydują o tym, co robimy. Dzisiaj 15 kg za 3 zł to nie są ceny, które zapewniają komuś godziwą zapłatę. Nie zgadzamy się na to - mówił Michał Kołodziejczak, prezes ruchu AGROunii.

Sieć Biedronka i AGROUnia delikatnie mówiąc nie przepadają za sobą. Organizacja kilka razy protestowała pod sklepami sieci. W lutym rolnicy z AgroUnii protestowali pod siedzibą UOKiK i jedną z warszawskich Biedronek. W tej sposób chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec nieprawidłowemu oznakowaniu owoców i warzyw w sklepach.

W zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że organizacja wystąpiła do UOKiK z wnioskiem o podział sieci Biedronka na mniejsze części. Argumentowano: skoro sieć nie jest w stanie dopilnować prawidłowego oznaczania produktów to znaczy, że jest za duża.

Dzisiaj na swoim Facebooku rolnicy z AgroUnii napisali:

"Biedronka udaje, że śmieszkuje, ale chyba tylko nas to bawi. Zobaczcie jak pracują nad wierną kopią naszej gazety. Pośmieszkujmy razem! Kiedyś się mówiło ptasi móżdżek, a teraz? Móżdżek biedronki. Już teraz wiemy, że chcecie zabrać nam nie tylko zarobek?"