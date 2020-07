Zarząd Auchan porozumiał się ze związkowcami ws. odpraw dla zwalnianych pracowników

Zwalniani pracownicy Auchan otrzymają odprawę, fot. mat. pras.

8 lipca br. odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Auchan Polska Sp. z o.o. a związkami zawodowymi. Dotyczyło konsultacji w sprawie odpraw związanych z podjętą przez zarząd Auchan Polska decyzją o likwidacji dwóch hipermarketów Auchan (Mysłowice oraz Dąbrowa Górnicza). Jak podaje NSZZ „Solidarność” padły konkretne propozycje ze strony sieci.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” przedstawili pracodawcy na piśmie warunki zwolnień grupowych, jakie związek był skłonny zaakceptować. Warunki dotyczyły łącznie 293 osób zatrudnionych w Auchan Mysłowice oraz Dąbrowa Górnicza. Planowany termin zamknięcia sklepów dla klientów to 30 sierpnia br.

Auchan Polska w toku negocjacji zgodził się na odprawy w wysokości: jednomiesięcznej pensji (ustawowe) plus 3000 zł dla pracowników ze stażem do 2 lat, dwóch miesięcznych pensji plus 5500 zł dla osób, które mają staż od 2 do 8 lat i trzech miesięcznych pensji plus 8500 zł dla osób pracujących w Auchan jeszcze dłużej. Zarząd Auchan przystał także na propozycję objęcia zwalnianych pracowników pakietem Allianz Zdrowie za 1 gr (podstawowym) przez dodatkowe trzy miesiące od momentu ustania umowy.

- Wagę tego porozumienia możemy docenić w przyszłości, nie są to ostatnie likwidowane sklepy Auchan w Polsce. Auchan Polska Sp. z o.o. nie potwierdza, ani nie zaprzecza - podali związkowcy.

Przypomnijmy: Auchan Retail Polska podjęło decyzję o zamknięciu dwóch sklepów sieci, zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej (ul. Katowicka) oraz w Mysłowicach. Decyzję poprzedziła wnikliwa analiza finansowa i organizacyjna obu placówek, przeprowadzona pod kątem możliwości osiągnięcia przez nie trwałej rentowności.

- Niskie obroty i niesprzyjające warunki wynajmu spowodowały znaczne straty w tych lokalizacjach. Pomimo wysiłków zespołów osiągnięcie trwałej rentowności dla dwóch sklepów okazało się niemożliwe - podała sieć.