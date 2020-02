Zarząd Piotra i Pawła o kontrpropozcji układowej: pozornie atrakcyjna i kusząca

Zarząd spółek z Grupy Piotr i Paweł w reakcji na zgłoszenie przez wierzycieli spółek alternatywnych propozycji spłaty wierzytelności wydał stanowisko, w którym wskazuje, że odrzucenie propozycji układowej przedstawionej przez spółkę oznacza realizację procedury upadłości. Dlatego zarząd apeluje o głosowanie za układem. - Pozornie atrakcyjna i kusząca kontrpropozycja nie daje możliwości pozytywnego rozwiązania i zakończenia sanacji spółki – podkreśla zarząd Piotra i Pawła.



- Alternatywna propozycja zaproponowana przez wierzycieli jest niemożliwa do realizacji - informuje zarząd Piotra i Pawła, gdyż spółka nie posiada środków na realizację alternatywnej propozycji układowej, ta propozycja "posiada wadę prawną" - ale zarząd nie wskazuje jaką, uzyskała negatywną opinię zarządcy sanacyjnego oraz - jak zakłada zarząd Piotra i Pawła "nie uzyska wymaganej liczby głosów (2/3), by można było ją zrealizować".



„Budżet inwestora na sfinansowanie układu jest zamknięty i będzie uruchomiony wyłącznie w przypadku przyjęcia układu zaproponowanego przez spółkę. Alternatywne propozycje – nawet jeżeli uzbierają wymaganą większość, aby zostać poddane pod głosowanie – nie będą miały szansy realizacji. Wynika to z faktu, że uzbieranie wymaganej większości dla złożenia kontrpropozycji i tak będzie niewystarczające dla jej przegłosowania" – podkreśla zarząd spółek Piotr i Paweł.

Zgromadzenie wierzycieli spółek Piotra i Pawła zostało odroczone 2 marca br.